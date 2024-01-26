Великобритания призвала удвоить помощь Украине

Великобритания призывает иностранных партнеров удвоить помощь Украине, чтобы страна смогла победить в войне и выйти из нее сильной и суверенной. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Голланд на заседании Постоянного совета этой организации в четверг, 25 января.
"Проходит 700 дней с момента неспровоцированного, незаконного, полномасштабного вторжения России в Украину, которое наносит огромные разрушения народу Украины. Наш ответ должен быть в виде силы, устойчивости и единства. Пора удвоить нашу поддержку, чтобы Украина не только победила в войне, но и вышла из нее сильной, суверенной и свободной страной", — цитирует Голланда Укринформ.
Британский посол подчеркнул, что "усилия России, направленные на подрыв глобальной стабильности, должны быть и будут остановлены".
"Если мы позволим России разрушить эту стабильность, риски для региона ОБСЕ и мира будут велики", — добавил он.
Дипломат подчеркнул, что Великобритания "предана поддержке Украины в ее стремлении защитить себя и будет продолжать помогать, пока она не победит".
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что помощь Украине от США является единственной надеждой на победу в войне с Россией. Если РФ победит, то атакует другую страну.
Как сообщал Главред, Великобритания хочет заставить Германию передать Украине дальнобойные ракеты. Сделать это предлагают через Лондон.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Оно касается и гарантий в случае возможного нового нападения РФ.
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