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Британия хочет заставить Шольца передать Украине дальнобойные ракеты - СМИ

Ангелина Подвысоцкая
24 января 2024, 23:14
Великобритания направила Германии предложение несколько недель назад, говорится в сообщении.
Таурус, Шольц, Риши Сунак
Британия хочет заставить Германию передать Украине дальнобойные ракеты / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Великобритания хочет заставить Германию передать Украине дальнобойные ракеты. Сделать это предлагают через Лондон. Об этом сообщает Handelsblatt.

По данным издания, Британия хочет получить от Германии ракеты Taurus, после чего передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. По данным дипломатов, Лондон обратился к Берлину с этим предложением еще несколько недель назад. Пока неизвестно, какой ответ дала Германия. У канцлера не комментируют это предложение.

Следует напомнить, что Германия отказывается передавать Украине ракеты Taurus с дальностью до 500 километров, из-за опасений о том, что Киев будет ими бить по территории РФ и Крымскому мосту.

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Ракеты Taurus для Украины

На днях оппозиционный блок ХДС/ХСС в немецком парламенте анонсировал вынесение на голосование вопроса предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. Оппозиционеры отметили, что такие ракеты могли бы помочь ВСУ оттеснить российских оккупантов.

Бундестаг провалил голосование за ракеты Taurus для Украины. Среди парламентариев возникли острые обсуждения вопроса. Инициативу поддержали 178 депутатов, 485 проголосовали против, трое воздержались.

"Зрады" нет: в голосовании Бундестага по Taurus Украине ситуация немного проще, сказал депутат, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев. Провал голосования связан с внутриполитическими парламентскими спорами в Германии. Нардеп прогнозирует, что вопрос с ракетами будет проголосован до 22 февраля.

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