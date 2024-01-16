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Дальнобойные ракеты Taurus для ВСУ: в Бундестаге вынесут вопрос на голосование

Алексей Тесля
16 января 2024, 22:13
Ракеты Taurus могли бы внести вклад в новые успехи Сил обороны Украины, уверен Фридрих Мерц.
Ракета Taurus, Германия
В Бундестаге вынесут вопрос передачи Украине ракет Taurus / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, wikimedia.org

Предложение о голосовании в Бундестаге вопроса о поставках Украине крылатых ракет Taurus вынесет оппозиционный блок ХДС/ХСС.

Как сообщил глава оппозиционного блока ХДС/ХСС, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, предложение будет внесено во второй половине дня 17 января после доклада уполномоченной бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эвы Хёгль (Eva Högl), сообщает DW.

Он пояснил, что у ВСУ на сегодня нет возможности оттеснить войска оккупантов РФ, поэтому ракеты Taurus могли бы внести вклад в новые успехи Сил обороны Украины.

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"Мы оцениваем ситуацию в Украине как все более критическую", - заявил Мерц. Он не исключает, что при поименном голосовании о поставках Taurus в бундестаге за это могли бы высказаться некоторые депутаты правящей коалиции, которые в последнее время заявляли о необходимости предоставления дальнобойных ракет Украине.

Обратим внимание, что к быстрому решению о поставках крылатых ракет Taurus Украине в тот же день призвал сопредседатель входящей в правящую коалицию партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripur).

Правительство практически ежедневно изучаетет возможности еще большей поддержки Украины, при этом речь идет и о Taurus, заявил он телеканалу Welt. "Пришло время" дать украинцам ответ Германии на их запрос о предоставлении таких ракет, поскольку "они это заслужили", добавил он.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Ракеты Taurus для Украины

Ранее сообщалось, когда в Украине появятся Taurus. На Западе падает поддержка Украины, однако у Киева все еще есть шанс исправить ситуацию.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дальнобойные ракеты Taurus якобы "не смогут значительно изменить ход войны".

Большинство немцев поддерживают решение канцлера Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом YouGov.

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Бундестаг ФРГ война России и Украины Ракеты Taurus
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