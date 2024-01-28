"Украина могла бы победить в войне быстрее": в ВМС назвали главное условие

Если Путин поймет, что Украина может дать отпор, он может прекратить войну. Но для этого нам нужно оружие и возможность бить им по территории РФ.

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В ВМС сказали, что может стать залогом нашей победы в войне/ коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН

Украина выиграла бы в войне быстрее, если бы она получила разрешение бить по территории страны-агрессора России британским и другим западным оружием.

Об этом сказал командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью Sky News. В ответ на вопрос, сможет ли, по его мнению, Украина быстрее выиграть войну, если получит такое разрешение, он ответил утвердительно.

"Конечно, чем быстрее Вооруженные силы получат необходимый боевой потенциал и определенные возможности для уничтожения инфраструктурных объектов противника, тем быстрее мы победим", – отметил Неижпапа. видео дня

Он отметил, что если бы наше государство имело большие возможности в вопросе оружия, то война продолжалась бы иным образом. По его словам, если бы Украина имела те или иные виды дальнобойного оружия, которые можно использовать глубже на территории врага, то российские оккупанты вели бы себя иначе, в том числе и на поле боя.

"Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему будут отвечать удар за ударом, то он не начнет драку... Если он поймет, что Украина может дать отпор и заставить его по-настоящему почувствовать боль, конечно, он все это прекратит", – сказал командующий Военно-морских сил Украины.

Война в Украине

Ранее военный эксперт назвал серьезный вызов в войне с РФ. Война в Украине стала войной ресурсов, поэтому ситуация на фронте будет определяться тем, какая из стран будет иметь больше средств для ведения войны.

Также ранее сообщалось, что россияне выбрали 3 направления для наступления на территории Луганской области. Российские войска увеличивают свою активность на фронте, в частности на Луганщине, где они используют свое численное преимущество. Такой подход может привести к значительным потерям среди российских оккупантов, рассказал бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Напомним, ранее эксперт определил, сможет ли Россия осуществить прорыв на фронте. Военный эксперт Павел Нарожный. Ресурсов у российской армии недостаточно для серьезного наступления на востоке Украины. Украинские войска имеют много дронов и создают укрепления, что затрудняет прорыв обороны.

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