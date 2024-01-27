'Украине нужны ресурсы': военный эксперт назвал серьезный вызов в войне с РФ

Война в Украине стала войной ресурсов, поэтому ситуация на фронте будет определяться тем, какая из стран будет иметь больше средств для ведения войны.

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Военный эксперт определил, какой наступательный ресурс у России / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Война в Украине превратилась в войну ресурсов. Успехи на поле боя будут зависеть не только от наличия ресурсов у российских оккупантов, но и от вооружения Вооруженных Сил Украины. Об этом "24 Каналу" заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Российский диктатор Путин утверждает, что в войне против Украины задействовано 600 тысяч оккупантов. Однако украинские разведчики оценивают, что российская группировка сейчас состоит из 462 тысяч военных и 35 тысяч бойцов российской гвардии.

"Но в любом случае, нынешняя война в первую очередь является войной ресурсов. Следовательно, ход событий на поле боя будет определяться не только ресурсными возможностями российских оккупационных сил, но и ресурсными возможностями Сил обороны", - отметил Селезнев. видео дня

По его словам, сегодняшнее положение дел в Украине осложняют внутриполитические процессы в Соединенных Штатах. Конгресс более 3 месяцев не может принять решение о выделении финансовой помощи, что создает дополнительные трудности для страны. Поэтому очень важно, чтобы 1 февраля страны ЕС согласовали предоставление Украине военно-технической помощи.

"Вызов очень серьезный. Война продолжается, интенсивность боевых действий, несмотря на зимние условия, не утихает, а значит нам нужны ресурсы. Это артиллерия, бронетехника, боеприпасы, а также высокоточные дальнобойные ракеты для разрушения вражеских инфраструктурных объектов", - добавил военный эксперт.

Кроме того, важно осуществлять удары по производственным мощностям России, поскольку страна-агрессор может обеспечить себя оружием и боеприпасами в достаточных количествах. Такой подход позволит разрушить базу ресурсов врага.

Война России и Украины

Напомним, Украина получит все необходимые ресурсы для победы над Россией в 2024 году. Польский политик Мирослав Чех отметил, что страна укрепила свои силы настолько, что может выстоять против любого нападения.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может вернуть контроль над воздушным пространством с помощью истребителей F-16 и других средств, таких как боевые и разведывательные дроны, средства радиоэлектронной борьбы и ракеты. Он подчеркнул важность получения Украиной этих средств в достаточном количестве и вовремя.

Как сообщал Главред, Кремль попытается мобилизовать бизнес и поставить его на военные рельсы, но возможностей для новых нападений на Украину в 2024 году у россиян недостаточно. Однако они могут вести войну еще 3-4 года.

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