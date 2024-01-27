'Выстояла бы сто лет': Украина будет иметь все средства для победы в 2024 году - Чех

За время войны Украина укрепила свои силы и сможет выстоять в случае любого нападения.

https://glavred.info/ukraine/vystoyala-by-sto-let-ukraina-budet-imet-vse-sredstva-dlya-pobedy-v-2024-godu-cheh-10536683.html Ссылка скопирована

Ситуация в 2024 году переходит на совсем другой уровень / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украина получит все необходимые ресурсы для победы над Россией в 2024 году. Страна уже укрепила собственные силы настолько, что может выстоять в случае любого нападения. Об этом рассказал общественный деятель, историк, журналист, депутат польского сейма II и III каденции Мирослав Чех телеканалу "Эспрессо".

"Украине действительно будут предоставлены все средства, чтобы Украина победила Россию. Также Украина настолько укрепила собственные силы, что могла бы выстоять сто лет, если кому-то там в России придет в голову атаковать Украину или другие страны", - подчеркнул польский политик.

Он также отметил, что некоторые страны-партнеры уже готовы передать Украине военную технику, однако существуют проблемы с инфраструктурой и обслуживанием. Чех подчеркнул, что Европа после завершения холодной войны разоружилась, и сейчас сталкивается с проблемами в военной сфере.

видео дня

"Нидерландские, датские и норвежские F-16 готовы передать Украине. Но у нас нет инфраструктуры, чтобы принять и обслуживать их. То же самое и с "леопардами". "Леопарды" передали, и министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что в 2024 году Германия подготовит 10 тысяч украинских солдат и передаст 80 "леопардов". Проблема в том, где их ремонтировать и где запчасти. Может это казаться абсурдом, но на самом деле Европа после завершения холодной войны разоружилась, и военно-промышленный комплекс так же - капали немного на экспорт, но для собственных сил и чтобы помогать во время такой страшной войны, какой является российско-украинская война, не готовы", - отметил он.

В то же время, Чех отметил, что независимо от политических изменений система работает. Важным является сотрудничество государств, их вооруженных сил и военно-промышленного комплекса.

"Вырисовывается совершенно другая конфигурация. Будет президентом Трамп, не будет президентом Трамп - в эту минуту это имеет абсолютно меньшее значение, потому что работает система, работают государства и работают их вооруженные силы и военно-промышленный комплекс", - добавил политик.

Война в Украине

Как сообщал Главред, командир РДК Денис Никитин считает, если "Русский добровольческий корпус" придет к власти в РФ, Россия исчезнет в нынешнем виде. Он прогнозирует, что на обломках современной РФ может появиться конфедерация, названная "Московия" или "Новая Московия".

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк указал на важные шаги, которые Украина и ее западные партнеры должны сделать для изменения хода событий на поле боя. Важными шагами являются лишение РФ доминирования в воздухе, увеличение количества дронов и передача дальнобойных ракет ВСУ.

Напомним, в материале The Telegraph утверждают, что оккупанты могут вести войну еще 3-4 года. Кремль пытается влиять на бизнес в России и поставить его на военные рельсы, но россиянам не хватит ресурсов для масштабных наступлений против Украины в 2024 году.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.