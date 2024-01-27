Любое прекращение огня пойдет на пользу РФ: в ISW назвали истинную цель Путина

Путин вряд ли пойдет на уступки, поскольку он не откажется от своей цели контролировать Украину и ослабить НАТО, если только не потерпит решительного поражения.

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Путин не откажется от своей цели контролировать Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 22 отдельная механизированная бригада

Любое прекращение огня на войне в Украине пойдет на пользу стране-агрессору России. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты ISW отмечают, что требования Кремля относительно украинского "нейтралитета" и моратория на расширение НАТО всегда были и остаются одним из главных оправданий вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину, и любая гипотетическая уступка в отношении этих требований означала бы серьезное стратегическое и риторическое отступление со стороны Путина, на которое он вряд ли решится в настоящее время.

Российские призывы к украинскому "нейтралитету" – это требования, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию, чтобы исключить обязательства по вступлению в НАТО или Европейский Союз.

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Аналитики добавили, что Путин стремится к тому, чтобы ослабить Альянс до такой степени, что он был бы не в состоянии сдерживать или победить будущую российскую агрессию в Восточной Европе.

При этом в отчете указывается, что Путин вряд ли пойдет на уступки, поскольку он не откажется от своей цели контролировать Украину и ослабить НАТО, если только не потерпит решительного поражения.

В ISW также отмечают, что Кремль может имитировать заинтересованность в уступках относительно места Украины в западных институциях, пытаясь побудить Запад к уступкам в отношении территориальной целостности Украины.

В сообщениях об открытости Путина к переговорам по негласным каналам не упоминается о готовности России отказаться от какой-либо оккупированной украинской территории.

Эксперты отмечают: ISW продолжает считать, что любое прекращение огня пойдет на пользу России, предоставляя ей время для восстановления и перегруппировки для будущих наступательных кампаний с теми же максималистскими целями и дальнейшим захватом украинских территорий.

Аналитики напоминают: Путин уже нарушил предыдущие обязательства России не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, взятые в 1991 и 1994 годах.

Переговоры Украины и России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны-союзники на Западе не требуют от Украины начала переговоров с Россией о заморозке боевых действий. Лично Владимир Путин не заинтересован в завершении войны на любых условиях, что показала серия безрезультатных переговоров. Киев должен одержать победу над Москвой.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией возможны лишь тогда, когда страна потерпит глобальное поражение. Пока существует вертикаль власти Путина, цель России остается неизменной - тотальное уничтожение Украины и ее граждан.

Глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль якобы готов к мирным переговорам с Украиной. По его словам, в России готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое гарантировало бы в первую очередь национальные интересы РФ.

Экс-президент РФ, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что страна-агрессор РФ не успокоится и будет продолжать атаковать Украину и через пятьдесят лет.

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