Сколько еще РФ собирается воевать с Украиной: Медведев "раскололся"

Страна-агрессор Россия не оставит Украину в покое.

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Дмитрий Медведев выдал очередной бред об Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, МО рф

Экс-президент РФ, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отличился очередным неадекватным заявлением об Украине и фактически заявил, что страна-агрессор РФ не успокоится и будет продолжать атаковать Украину и через пятьдесят лет.

Российский чиновник утверждает, что "существование Украины в любой форме опасно для самих украинцев".

"И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство. Я говорю о любой, совершенно любой Украине", — написал запасной президент РФ в своем Telegram-канале.

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По его словам, самостоятельное государство, которое существует на якобы "исторических российских территориях", впредь будет постоянным поводом для возобновления боестолкновений.

"Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой "стране", — заявил он.

Медведев считает, что какие бы договоренности о гарантиях безопасности Киев ни заключил с Западом, вероятность новых конфликтов сохранится со стопроцентной вероятностью.

"Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО", — заявил Медведев.

Он добавил, что военные действия в Украине могут повториться и через десять, и через пятьдесят лет.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин продолжает демонстрировать, что Кремль не заинтересован в переговорах с Киевом, и цели его войны неизменны - полная капитуляция Украины и Запада.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что для Украины неприемлемы условия завершения войны, которые исходят из Кремля. Любые переговоры дают России время на восстановление потенциала, наращивание сил и создание стратегических резервов.

Тем временем бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что мирные переговоры не интересны стране-агрессору, поскольку у Путина есть глобальные цели. Речь идет не только о полном уничтожении Украины, но и о крахе НАТО. При этом Ходжес считает, что РФ не сможет вести войну еще пять лет.

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