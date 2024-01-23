Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал условие

По словам главы МИД РФ, в Кремле есть готовность "выслушать всех заинтересованных в справедливости".

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Сергей Лавров снова заговорил о мирных переговорах с Украиной / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль якобы готов к мирным переговорам с Украиной. По его словам, в России готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое гарантировало бы в первую очередь национальные интересы РФ.

В интервью телеканалу CBS Лавров заявил, что все заявления о том, что российский диктатор Владимир Путин против переговоров – это неправда. Мол, в РФ есть готовность "выслушать всех заинтересованных в справедливости".

Также российский министр иностранных дел намекнул, что якобы для "установления справедливости" страны Запада должны прекратить помогать Украине продолжать вести войну с РФ.

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"Мы будем готовы выслушать всех, кто искренне заинтересован в справедливости, в том числе установлении справедливости в отношениях России и Украины, которая включала бы, конечно же, прекращение западной политики использования Украины как инструмента войны против России", - сказал он.

"Президент Путин не раз говорил, что когда кто-то заявляет, что Россия против переговоров, это неправда. Несколько дней назад в Давосе так выразился Энтони Блинкен – это неправда. Россия все это время отмечала, что мы будем готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое включало бы обсуждение ситуации "на земле", истоков этой ситуации, и достижение решения, гарантирующего легитимные национальные интересы России и украинского народа", – добавил Лавров.

Отметим, 22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине.

Мирные переговоры с Россией

Замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что война России и Украины должна завершиться переговорами и отказом страны-агрессора от ядерного оружия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией возможны лишь тогда, когда страна потерпит глобальное поражение. Пока существует вертикаль власти Путина, цель России остается неизменной - тотальное уничтожение Украины и ее граждан.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не стал скрывать, что в случае заключения мирного соглашения Россия его обязательно нарушит.

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