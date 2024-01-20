В Минобороны назвали главное условие подписания мира и завершения войны с РФ

Все войны в мире заканчиваются переговорами, в связи с чем война между Украиной и Россией не должна стать исключением.

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Иван Гаврилюк назвал условие завершения войны с РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua. 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что война России и Украины должна завершиться переговорами и отказом страны-агрессора от ядерного оружия.

Гаврилюк отметил в интервью Tagesspiegel, что все войны в мире заканчиваются переговорами, в связи с чем война между Украиной и Россией не должна стать исключением.

По словам замминистра, при подписании любого документа Россия должна отказаться от ядерного оружия. Война завершится возвращением всех территорий Украины, впрочем, необходимо создать механизм, который сделает невозможным повторное нападение врага.

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"Будут подписаны соглашения - с одной стороны коалицией государств, которые поддерживают Украину, и Россией с другой стороны. И этот документ должен содержать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство - угроза миру", - пояснил заместитель министра обороны.

Завершение войны и переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, может ли война со страной-агрессором Россией завершиться в этом году и от чего это зависит.

"Конец этой войны, восстановление наших территорий, справедливый мир - это все зависит от единства нас всех", - сказал глава государства.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что для Украины неприемлемы условия завершения войны, которые исходят из Кремля. По его словам, любые переговоры дают России время на восстановление потенциала, наращивание сил и создание стратегических резервов.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев признал, что "переговоры" с Украиной не остановят Россию от захвата новых украинских городов.

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