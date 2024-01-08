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Заморозка войны и переговоры с Россией: Кулеба раскрыл диалог Киева с Западом

Андрей Ганчук
8 января 2024, 19:37обновлено 8 января, 20:35
Глава Кремля Владимир Путин сам не хочет ни заморозки, ни мира с Украиной – 200 раундов переговоров за 8 лет привели к большой войне, сказал Дмитрий Кулеба.
Кулеба, Путин
Путин не готов к переговорам с Украиной - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Страны-союзники на Западе не требуют от Украины начала переговоров с агрессором Россией о заморозке боевых действий. Лично Владимир Путин не заинтересован в завершении войны на любых условиях, что показала серия безрезультатных переговоров. Киев должен одержать победу над Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью испанскому изданию El Pais он рассказал о том, что никто не просит Украину пойти на переговоры с Россией.

"Этого нет на столе, наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны, ни когда мы заседали в формате делегаций, ни на закрытых встречах в сокращенном формате. Это то, что никто не осмелится выложить на стол в качестве опции. Остальное просто шум", - объяснил ситуацию дипломат.

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По его словам, сам Путин не хочет ни заморозки, ни мира с Украиной – в период с 2014 по 2022 год состоялось 200 раундов переговоров, подписывалось 20 соглашений о прекращении огня, но по итоге все завершилось полномасштабным военным вторжением.

"Бывают войны, в которых одна сторона должна победить, а другая - проиграть. И российская агрессия против Украины - это именно такая война. Украина должна победить. Россия должна проиграть. И все политическое мышление должно быть сосредоточено на достижении этой цели", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Переговоры Украины и России

Переговоров Киева и Москвы не будет, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Кремлю будет поставлен ультиматум, который он вынужден будет принять.

В России с истерикой отреагировали на такое заявление.

"Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания", - сказала спикер МИД Мария Захарова.

Перспективы переговоров с Путиным оценили и у Байдена. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Как утверждает американский чиновник, Путин не демонстрирует желания вести реальный диалог с Украиной.

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МИД Украины Владимир Путин Дмитрий Кулеба война России и Украины
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