Ультиматум для РФ: в Москве истерика из-за жесткого ответа ОП насчет переговоров

Российской стороне выдвинут жесткий ультиматум, уверен Михаил Подоляк.

https://glavred.info/ukraine/ultimatum-dlya-rf-v-moskve-isterika-iz-za-zhestkogo-otveta-op-naschet-peregovorov-10529375.html Ссылка скопирована

В РФ закатили истерику после заявления Михаила Подоляка / Коллаж: Главред, Фото: ОП, скриншот

Переговоров со страной агрессором РФ не будет, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Российской стороне выдвинут ультиматум, и она его примет. Об этом он подчеркнул в эфире проекта "VIP с Натальей Мосейчук".

"Переговоров не будет. В классическом смысле этого слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации, сразу на наивысшем уровне, и Россия их примет", - говорит представитель ОП.

видео дня

Вместе с тем он обратил внимание на то, что это не парадокс, а объективное развитие войны, развязанной РФ против Украины.

"Она большая, масштабная, интенсивная, тяжелая, кровавая. Все ресурсы задействованы. И наши западные партнеры задействуют еще больше ресурсов, несмотря на то, что они будут вести дискуссии…", - добавил Подоляк.

Реакция МИД РФ

Отметим, что в РФ жесткие заявления Подоляка вызвали настоящую истерику на официальном уровне.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила в ответ, что "Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу".

"Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания" – истерически заявила Захарова.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле сменили риторику относительно переговоров с Киевом. Страна-агрессор РФ отходит от своей информационной операции, призванной симулировать интерес к диалогу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Запад меняет стратегию и хочет заставить Зеленского пойти на переговоры с РФ. Пентагон и Белый дом хочет, чтобы Украина перешла к стратегической обороне.

Как ранее сообщалось, Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить. Во время "прямой линии" он сказал, что считает Одессу "русским городом" и заявил, что Москва собирается завершать войну только тогда, когда "достигнет своих целей".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.