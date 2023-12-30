УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ультиматум для РФ: в Москве истерика из-за жесткого ответа ОП насчет переговоров

Алексей Тесля
30 декабря 2023, 18:45
Российской стороне выдвинут жесткий ультиматум, уверен Михаил Подоляк.
Подоляк, Захарова
В РФ закатили истерику после заявления Михаила Подоляка / Коллаж: Главред, Фото: ОП, скриншот

Переговоров со страной агрессором РФ не будет, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Российской стороне выдвинут ультиматум, и она его примет. Об этом он подчеркнул в эфире проекта "VIP с Натальей Мосейчук".

"Переговоров не будет. В классическом смысле этого слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации, сразу на наивысшем уровне, и Россия их примет", - говорит представитель ОП.

видео дня

Вместе с тем он обратил внимание на то, что это не парадокс, а объективное развитие войны, развязанной РФ против Украины.

"Она большая, масштабная, интенсивная, тяжелая, кровавая. Все ресурсы задействованы. И наши западные партнеры задействуют еще больше ресурсов, несмотря на то, что они будут вести дискуссии…", - добавил Подоляк.

Реакция МИД РФ

Отметим, что в РФ жесткие заявления Подоляка вызвали настоящую истерику на официальном уровне.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила в ответ, что "Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу".

"Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания" – истерически заявила Захарова.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле сменили риторику относительно переговоров с Киевом. Страна-агрессор РФ отходит от своей информационной операции, призванной симулировать интерес к диалогу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Запад меняет стратегию и хочет заставить Зеленского пойти на переговоры с РФ. Пентагон и Белый дом хочет, чтобы Украина перешла к стратегической обороне.

Как ранее сообщалось, Путин назвал условие мира и намекнул, какой город в Украине хочет захватить. Во время "прямой линии" он сказал, что считает Одессу "русским городом" и заявил, что Москва собирается завершать войну только тогда, когда "достигнет своих целей".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Михаил Подоляк Мария Захарова война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

В ГПСУ предупредили о новых требованиях контроля: кого "заворачивают" на границе

В ГПСУ предупредили о новых требованиях контроля: кого "заворачивают" на границе

19:42 Украина
Ультиматум для РФ: в Москве истерика из-за жесткого ответа ОП насчет переговоров

Ультиматум для РФ: в Москве истерика из-за жесткого ответа ОП насчет переговоров

18:45 Украина
"Много хайпа": в ОП анонсировали изменения в скандальный законопроект о мобилизации

"Много хайпа": в ОП анонсировали изменения в скандальный законопроект о мобилизации

17:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:05

"Речь идет о нескольких годах": вице-президент Еврокомиссии высказалась о вступлении Украины в ЕС

19:42

В ГПСУ предупредили о новых требованиях контроля: кого "заворачивают" на границеФото

19:21

Цифра, которая удивляет: в Монобанке рассказали, сколько украинцы донатили в 2023

19:06

"В Украины будет шанс": эксперты рассказали, смогут ли ВСУ вытеснить россиян с юга

19:02

Лунный календарь 31 декабря 2023: спутник расскажет, как достичь невероятных результатов

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – КриволапУкраина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап
18:45

Ультиматум для РФ: в Москве истерика из-за жесткого ответа ОП насчет переговоров

18:13

"Заморозка" войны с Россией: Подоляк объяснил, чем она грозит Украине

18:07

Киевстар ТВ предоставил свободный доступ к контенту платформы до 7 января: что стоит посмотреть

17:37

"Если мы этого не сделаем, то вымрем как мамонты": климатолог об опасности в 2024 году

Реклама
17:19

Россия хочет превратить страны Балтии и Польшу в серую зону безопасности НАТО - Залевский

17:15

"Много хайпа": в ОП анонсировали изменения в скандальный законопроект о мобилизации

17:00

Первая неделя - и сразу счастье: трем знакам зодиака повезет в первые дни января

16:47

1+1 media и FILM.UA Group заключили масштабное соглашение о производстве сериалов и фильмов в 2024 году

16:14

Более 150 погибших и раненых: РФ ударила по десяткам городов и сел – Зеленский

16:10

На Купянском направлении тяжелая ситуация: россияне постоянно штурмуют позиции ВСУ

15:37

В ВСУ раскрыли, является ли массированный удар по Украине местью за "Новочеркасск"

15:35

Полиция прокомментировала мошеннический скандал в украинском шоу бизнесе

15:20

Ответ за обстрел Украины: Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде – СМИВидео

14:44

Чем ВСУ сбили Су-34 РФ на Херсонщине: эксперт выдвинул неожиданную версию

14:43

Россия стянула 19 тысяч оккупантов на границе с Украиной: в ВСУ предупредили об опасности

Реклама
14:41

РФ пойдет в новое наступление в Украине: эксперт назвал сроки

14:26

"Переживаю трагедию": жена Виктора Павлика показала фото под капельницей

13:54

"Бавовна" в России: эксперт рассказал, когда война перейдет на территорию РФ

13:46

У путинистки Даны Борисовой подозревают ПаркинсонаВидео

13:33

Ракетный удар по Киеву: число жертв возросло, в столице объявлен траурФото

13:15

"Налогоплательщики имеют право знать": эксперт призвал Кудрицкого опубликовать декларацию

13:01

Признаки безвкусицы в одежде: стилист назвала главные "ошибки" в стиле

12:41

В семье у предателей Марченко и Медведчука родился еще один ребенок

12:40

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 января: Тельцу - интимные проблемы, Льву - одиночество

12:33

Эксперт назвал ключевые достижения СБУ в 2023 году

12:32

"Россия не хочет переговоров. Замораживание войны будет означать наше поражение" - ПодолякВидео

12:31

Регулярные ракетные атаки: сколько раз Россия сможет вскоре ударить по Украине

12:20

2024 будет чрезвычайным: климатолог Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине

12:19

ВСУ запустили по России более 70 дронов: ударили по военным объектам - источники

12:06

Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы: что известно

12:05

"Они уже готовы, это касается всей Украины": какие места нельзя посещать на Новый год - прогнозВидео

11:58

Отмена санкций и передышка: эксперт рассказал, чего ожидать от России в 2024 году

11:26

Гороскоп на завтра 31 декабря: Водолей - готовьтесь к позору, Овен - к роману

11:11

Решит ли мобилизация проблемы ВСУ: ответ эксперта

10:47

Константировали смерть мозга: украинский музыкант рассказал о трагедии с его 5-летним сыном

Реклама
10:28

В Севастополе раздался мощный взрыв: что известно

10:28

Россия усилила армию на 130 тысяч человек: в ISW раскрыли их назначение

09:58

Церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать на Маланки

09:58

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:37

"Россия атаковала 4 часа": в ВСУ раскрыли детали ночной атаки на юге

08:47

Тепло, мокро, снежно: какой будет погода в Украине в январе 2024 - прогноз по регионам

08:46

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

08:45

В чем смысл карательных ударов по украинским городаммнение

07:44

РФ продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине - ISW

06:07

Когда ждать "черного лебедя" в России?мнение

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять