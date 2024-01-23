'Другого варианта нет': майор ВСУ озвучил 'рецепт' победы Украины в войне

Без помощи западных партнеров Украине будет трудно одержать победу в войне на истощение.

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Гетьман назвал условия для победы Украины в войне / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Для победы Украины в войне на истощение важно развивать военно-промышленный комплекс и получать помощь от западных партнеров. Об этом в интервью Главреду рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, сейчас приоритет украинских военно-политических структур - строительство предприятий для производства снарядов и другого военного оборудования.

"Нам будет трудно одержать победу в затяжной войне без помощи наших западных партнеров и развития отечественного военно-промышленного комплекса. Я уверен, что деятельность наших военно-политических структур сейчас сосредоточена на том, чтобы строить предприятия, которые будут производить в необходимом количестве снаряды и все, что нам нужно для войны", - сказал Гетьман.

Смотрите видео, в котором Гетман рассказал о планах РФ по сценарию Крыма в странах Балтии:

По мнению майора запаса, западные партнеры помогут быстрее, инвестируя в украинский военно-промышленный комплекс, что будет взаимовыгодным и для Украины, и для западных стран. Гетьман подчеркнул, что такой подход не только усилит обороноспособность Украины, но и приведет к новым рабочим местам и финансовым выгодам.

"Они будут инвестировать и потом на этом смогут зарабатывать. Инвестиции в украинский ВПК на Западе, в частности, в Германии, будут воспринимать более позитивно, чем передачу Taurus нашей стране. К тому же, это создаст новые рабочие места, а инвестиции приведут к пополнению бюджетов. Такой путь, и другого варианта, к сожалению, нет", - пояснил он.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман-украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Прогнозы относительно победы Украины

Напомним, глава Минобороны Болгарии считает, что Украина способна одержать победу. Для этого страны-партнеры Украины должны оказать нужную поддержку.

Также Министерство обороны Эстонии разработало план для стран Запада с целью предоставления военной поддержки Украине и победы войны в течение трех лет. Главная идея заключается в том, что Запад должен без страха помогать Украине в войне.

Как сообщал Главред, глава Эстонии Алар Карис убежден, что война должна завершиться победой Украины. Он подчеркнул, что исход войны в Украине зависит от способности стран Запада быть солидарными друг с другом и гарантировать долгосрочную поддержку Киеву.

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