В Болгарии назвали условия победы Украины и призвали остановить Путина

Украина может одержать победу в войне с агрессором Россией, если демократические государства окажут постоянную политическую, финансовую и военную поддержку. Болгария предоставляет Киеву всю нужную помощь. Нельзя допустить победу Владимира Путина, иначе Европе будет грозить опасность. Об этом заявил болгарский министр обороны Тодор Тагарев.
В интервью Голос Америки он рассказал о том, что Болгария оказывает Украине военную помощь в виде поставок систем вооружения времен СССР. Оружие в рабочем состоянии – украинцы знают, как им пользоваться, поэтому дополнительное обучение не нужно.
Кроме того, оборонная индустрия государства производить боеприпасы, стрелковое оружие и легкие вооружения, которые направляются и для нужд ВСУ. Также болгары обучают украинский военный персонал и самих военных иностранным языкам.
"По просьбе Украины мы обязались готовить по одной пехотной роте за раз, но это может означать несколько рот в год. Мы также предложили Украине учить, например, военных врачей", - отметил Тагарев.
Украина может одержать победу
Как полагает глава Минобороны Болгарии, Украина способна одержать победу. Для этого страны-партнеры Киева должны оказать нужную поддержку.
"Я считаю, что Украина может победить. Она может восстановить свою территориальную целостность при постоянной поддержке со стороны демократических стран, включая политическую, финансовую и не в последнюю очередь военную поддержку", - считает Тагарев.
По его словам, Украине нужна боевая авиация, чтобы нивелировать преимущество оккупантов в воздухе.
"Если Путину позволят хотя бы частично достичь своей цели, это будет означать повышенные риски для безопасности Европы и особенно для стран восточного фланга НАТО, одной из которых является Болгария. Поэтому в наших стратегических интересах чтобы Украина выдержала российскую агрессию и восстановила территориальную целостность", - подчеркнул Тодор Тагарев.
Шансы Украины на победу в войне с Россией
Украине для победы нужно 4 шага, считает министр обороны Рустем Умеров. По его мнению, следует решить проблемы в войсках, убрать коррупцию, построить мощнейшую военную промышленность и прекратить политические дебаты.
Война будет долгой, считает премьер-министр Британии Риши Сунак. Британский глава правительства сказал, что Украина в итоге одержит победу в битве с РФ, ведь волю свободного народа победить нельзя.
Президент Эстонии озвучил "рецепт" победы Украины в войне – в частности, он сказал, что западные страны должны гарантировать Киеву долгосрочную поддержку. Только совместными усилиями удастся добиться успеха.
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