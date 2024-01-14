В Болгарии назвали условия победы Украины и призвали остановить Путина

Болгария поддерживает Украину рабочими вооружениями времен Советского Союза – бойцам не надо дополнительно учиться, чтобы их использовать.

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Украина победит при должной поддержке со стороны Запада - министр обороны Болгарии / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, instagram.com/libkos

Украина может одержать победу в войне с агрессором Россией, если демократические государства окажут постоянную политическую, финансовую и военную поддержку. Болгария предоставляет Киеву всю нужную помощь. Нельзя допустить победу Владимира Путина, иначе Европе будет грозить опасность. Об этом заявил болгарский министр обороны Тодор Тагарев.

В интервью Голос Америки он рассказал о том, что Болгария оказывает Украине военную помощь в виде поставок систем вооружения времен СССР. Оружие в рабочем состоянии – украинцы знают, как им пользоваться, поэтому дополнительное обучение не нужно.

Кроме того, оборонная индустрия государства производить боеприпасы, стрелковое оружие и легкие вооружения, которые направляются и для нужд ВСУ. Также болгары обучают украинский военный персонал и самих военных иностранным языкам.

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"По просьбе Украины мы обязались готовить по одной пехотной роте за раз, но это может означать несколько рот в год. Мы также предложили Украине учить, например, военных врачей", - отметил Тагарев.

Украина может одержать победу

Как полагает глава Минобороны Болгарии, Украина способна одержать победу. Для этого страны-партнеры Киева должны оказать нужную поддержку.

"Я считаю, что Украина может победить. Она может восстановить свою территориальную целостность при постоянной поддержке со стороны демократических стран, включая политическую, финансовую и не в последнюю очередь военную поддержку", - считает Тагарев.

По его словам, Украине нужна боевая авиация, чтобы нивелировать преимущество оккупантов в воздухе.

"Если Путину позволят хотя бы частично достичь своей цели, это будет означать повышенные риски для безопасности Европы и особенно для стран восточного фланга НАТО, одной из которых является Болгария. Поэтому в наших стратегических интересах чтобы Украина выдержала российскую агрессию и восстановила территориальную целостность", - подчеркнул Тодор Тагарев.

Шансы Украины на победу в войне с Россией

Украине для победы нужно 4 шага, считает министр обороны Рустем Умеров. По его мнению, следует решить проблемы в войсках, убрать коррупцию, построить мощнейшую военную промышленность и прекратить политические дебаты.

Война будет долгой, считает премьер-министр Британии Риши Сунак. Британский глава правительства сказал, что Украина в итоге одержит победу в битве с РФ, ведь волю свободного народа победить нельзя.

Президент Эстонии озвучил "рецепт" победы Украины в войне – в частности, он сказал, что западные страны должны гарантировать Киеву долгосрочную поддержку. Только совместными усилиями удастся добиться успеха.

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