Путин не собирается прекращать войну, Украине для победы нужно 4 шага – Умеров

Одна из задач – набрать и обучить больше солдат, чтобы дать отдохнуть ветеранам боевых действий, сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Украине для победы над Россией Путину нужна самая современная военная промышленность - Умеров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Для того чтобы одержать победу в войне с Россией, Украине нужно решить проблемные вопросы в войсках, искоренить коррупцию, построить очень мощную военную промышленность и нивелировать политические дебаты. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

В материале The Atlantic говорится о том, что новые массированные атаки агрессора России на инфраструктуру Украины показали отсутствие заинтересованности главы Кремля в переговорах и прекращении огня.

Как утверждают авторы статьи, для победы Киеву нужно подорвать российскую пропаганду, сохранить союзнические отношения со странами-партнерами, защитить свою территорию и в целом добиться значительных изменений.

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Четыре задачи для победы Украины

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что для победы Украине нужно выполнить четыре задачи:

самая энергичная и хорошо управляемая армия (необходимо набрать и обучить больше солдат, а также дать ветеранам отдохнуть от боевых действий); самая современная оборонная промышленность в Европе, если не в мире (потребности армии должны быть приоритизированы); искоренение оставшейся коррупции и бесхозяйственность; "декомпрессия" украинских политических дебатов.

Издание подчеркивает, что ни одну из поставленных задач нельзя назвать простой и реализация любой из них может стать проблемой даже для более богатой и крупной страны.

Война России против Украины

Запад не принуждает Украину идти на заморозку войны и вести переговоры с Россией, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Путин лично не заинтересован в какой-либо остановке войны – многолетние переговоры с Москвой закончились полномасштабным военным вторжением. Конгресс должен решить вопрос с финансированием помощи Украине, чтобы не допустить ослабления ВСУ на фронте.

В войне РФ против Украины 2024 год может стать решающим, если Запад примет нужные решения, считает бывший командующих Сухопутными войсками США Бен Ходжес. Для этого нужно принять комплекс мер, которые включают и пресечение военных поставок России со стороны Ирана и КНДР.

Украина способна победить Россию, написали американские эксперты в Foreign Policy. Согласно их выводам, Силам обороны нужно наносить точные удары по оккупантам с воздуха и наладить координацию с наземными войсками.

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