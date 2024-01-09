Путин не собирается прекращать войну, Украине для победы нужно 4 шага – Умеров

Для того чтобы одержать победу в войне с Россией, Украине нужно решить проблемные вопросы в войсках, искоренить коррупцию, построить очень мощную военную промышленность и нивелировать политические дебаты. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.
В материале The Atlantic говорится о том, что новые массированные атаки агрессора России на инфраструктуру Украины показали отсутствие заинтересованности главы Кремля в переговорах и прекращении огня.
Как утверждают авторы статьи, для победы Киеву нужно подорвать российскую пропаганду, сохранить союзнические отношения со странами-партнерами, защитить свою территорию и в целом добиться значительных изменений.
Четыре задачи для победы Украины
Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что для победы Украине нужно выполнить четыре задачи:
самая энергичная и хорошо управляемая армия (необходимо набрать и обучить больше солдат, а также дать ветеранам отдохнуть от боевых действий);
самая современная оборонная промышленность в Европе, если не в мире (потребности армии должны быть приоритизированы);
искоренение оставшейся коррупции и бесхозяйственность;
"декомпрессия" украинских политических дебатов.
Издание подчеркивает, что ни одну из поставленных задач нельзя назвать простой и реализация любой из них может стать проблемой даже для более богатой и крупной страны.
Война России против Украины
Запад не принуждает Украину идти на заморозку войны и вести переговоры с Россией, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Путин лично не заинтересован в какой-либо остановке войны – многолетние переговоры с Москвой закончились полномасштабным военным вторжением. Конгресс должен решить вопрос с финансированием помощи Украине, чтобы не допустить ослабления ВСУ на фронте.
В войне РФ против Украины 2024 год может стать решающим, если Запад примет нужные решения, считает бывший командующих Сухопутными войсками США Бен Ходжес. Для этого нужно принять комплекс мер, которые включают и пресечение военных поставок России со стороны Ирана и КНДР.
Украина способна победить Россию, написали американские эксперты в Foreign Policy. Согласно их выводам, Силам обороны нужно наносить точные удары по оккупантам с воздуха и наладить координацию с наземными войсками.
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