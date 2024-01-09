Шансы Украины на победу в 2024-м году: Ходжес сказал, что должен сделать Запад

В 2024 году могут произойти решающие события в развязанной РФ войне против Украины, однако все зависит от решений Запада. ВСУ победили бы и в прошлом году, если бы западный мир сделал необходимые шаги. Для победы нужно ограничить военные поставки России со стороны Ирана и Северной Кореи, а также надавить на Китай. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
Как сообщает Еrr, он рассказал о том, что 2024 год может стать решающим в войне, если страны-союзники так решат.
"Этот год может стать решающим, если США и их союзники решат, что он будет решающим. Это не означает, что война будет выиграна в этом году", считает генерал.
По его словам, Украина могла победить еще в 2023 году, но на Западе не были приняты нужные решения.
"К сожалению, я не вижу, чтобы в настоящее время принимались необходимые решения", - сказал Ходжес.
Россию нужно лишить поставок из Ирана и КНДР
Бен Ходжес акцентировал внимание на том, что Россия зависит от поставок вооружений из Ирана и КНДР. Пресечение военной поддержки и давление на Китай могло быт обеспечить победу Украины.
"Это, в свою очередь, тоже кое-что говорит о российской оборонной промышленности. И если бы Запад ввел соответствующие санкции, оказал бы давление на Китай, чтобы тот прекратил поддержку России, и принял бы меры, препятствующие поставкам боеприпасов из Северной Кореи, то Украина смогла бы выиграть войну", - убежден генерал.
Также он добавил, что для усиления своих войск Украине следовало бы усилить свою оборонную промышленность еще в 2014 году.
"Хотя это надо было сделать уже в 2014 году, после начала войны", - подчеркнул Бен Ходжес.
Война России против Украины
В Беларуси развернуто ядерное оружие, написали журналисты американского издания The Wall Street Journal. Ссылаясь на данные в разведке США, они утверждают, что российское оружие размещено у границ Литвы. Таким образом, Путин будет пытаться заставить Запад отказаться от военной поддержки Украины.
Запад не заставляет Украину идти на заморозку войны с Россией и начинать переговоры с Москвой, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Путин сам не хочет любого мира – переговоры с россиянами шли 8 лет, а все в итоге закончилось полномасштабной войной.
Россия атакует и накапливает войска, сказал президент Владимир Зеленский. Украине отражает нападения оккупантов с воздуха, но этого недостаточно. Государство нуждается в усилении системы противовоздушной обороны.
Другие новости:
- Ракеты скоро закончатся: США могут прекратить поставки ракет к Patriot - NYT
- Китай готовится бросить вызов США и начать новую войну: эксперт раскрыл детали
- Помощь на $61 млрд: Кулеба раскрыл сценарий Украины без денег США