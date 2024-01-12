Война будет долгой: Сунак назвал слабое место РФ и намекнул на сроки победы Киева

Риши Сунак верит в перелом ситуации в пользу Украины, несмотря на сложный момент в войне.

https://glavred.info/world/voyna-budet-dolgoy-sunak-nazval-slaboe-mesto-rf-i-nameknul-na-sroki-pobedy-kieva-10532840.html Ссылка скопирована

Риши Сунак назвал главное условие победы Украины / Коллаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, скриншот

Премьер-министр Британии Риши Сунак в своем выступлении в Верховной Раде провел параллели между борьбой Британии во Второй мировой войне и современной борьбой Украины.

Он отметил, что верит в перелом ситуации в пользу Киева, несмотря на сложный момент сейчас, сообщает "Европейская правда".

Сунак отметил, что его визит выпал на сложное для Украины время. "Мы должны готовиться к тому, что это будет долгая война. Но я верю, что у нас есть надежда в эхо истории Великобритании", – сказал он.

видео дня

"1940 год был нашим (Британии во Второй мировой войне, - ред.) звездным временем. У Украины это было 2 года назад, когда вы начинали противостоять российскому вторжению. Возможно, сегодняшний день более похож на 1942 год. Это был момент среди той войны, когда продвижение на поле боя было тяжелым, оборонная промышленность была под серьезной нагрузкой, а население становилось уставшим. Видимо, тогда трудно было увидеть свет впереди. Но британцы стояли твердо. И хотя тогда они этого не знали (...) впоследствии был момент, когда начался перелом в их сторону и победа стала неотвратимой", – напомнил британский премьер.

Он выразил уверенность, что так же будет в случае Украины.

"История свидетельствует, что демократии, которые выдерживают, всегда победят. Путин не может понять, что хотя его войска могут убивать людей и разрушать здания, ни одна армия не может победить волю свободного народа. И именно поэтому Украина победит", – сказал Сунак.

Британия уверена в победе Украины

Он также уверен в том, что успехи Украины почти за два года войны свидетельствуют, что Россию можно победить в ее захватнической войне.

"Российские военные значительно превосходят по численности украинские силы, но вы уже вернули себе половину оккупированной территории, вы удержали восток, восстановили жизненно важные судоходные пути, чтобы помочь прокормить мир, и все больше превращаете Крым в уязвимое место для России, а не в их сильную сторону. Эти победы показывают, что Россию можно победить в ее захватнической войне", - цитирует Сунака Укринформ.

Он добавил, что РФ потеряла уже около полумиллиона мужчин, Путин столкнулся с попыткой государственного переворота и был обвинен как международный военный преступник. Кроме того, он возглавляет экономику, сильно ослабленную санкциями, а из-за его агрессивных действий страны по всей Европе значительно увеличили свои оборонные расходы.

"Сейчас он (Путин. – Ред.) вынужден выпрашивать оружие у Ирана и Северной Кореи и отчаянно жертвовать сотнями тысяч мужчин в надежде, что Украина уступит или что ее друзья уйдут. Но Украина не сдастся, а Соединенное Королевство никогда не отступит", – заверил премьер-министр Британии.

Война в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак. Соглашение включает в себя ключевые пункты.

Напомним, ранее был раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.

Напомним, ранее Александр Хара рассказал варианты завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.