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Победа Украины за три года: в Эстонии разработали стратегию для Запада

Анна Ярославская
15 января 2024, 08:28
Противоречия как в Брюсселе, так и в Вашингтоне будут решены, и помощь в нужных объемах начнёт поступать Киеву в ближайшее время.
Валерий Залужный, ВСУ
Запад не должен бояться помогать Украине в войне / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, facebook.com/CinCAFU

Министерство обороны Эстонии подготовило план военной стратегии для стран Запада, чтобы помочь Украине выиграть войну за три года. Главный тезис - Запад не должен бояться помогать Украине в войне. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная компания.

Эксперты считают, что имеющиеся ныне противоречия как в Брюсселе, так и в Вашингтоне будут решены, и помощь в нужных объемах начнёт поступать Киеву в ближайшее время.

Документ эстонского Минобороны предназначен для всех стран участниц рабочей группы Рамштайн, и это своего рода призыв, который наглядно демонстрирует, что при консолидации усилий западных стран вклад в победу Украины нужен совсем небольшой.

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Например, ВВП всех стран участниц рабочей группы Рамштайн составляет 47 триллионов евро, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2 процента. При этом ВВП России оценивается лишь в 2 триллиона евро.

"Объём экономики Запада крупнее экономики России в десятки раз. Тут разница огромная. Проблема в том, что Россия уже перешла на путь военной экономики, то есть у них уже половина экономики работает непосредственно на это, а на Западе это не так, ещё не проснулись так сказать", - отметил председатель комиссии Рийгикогу по гособороне Калев Стойческу.

Западным странам необходимо нарастить производство оборонно-промышленного сектора, однако на примере Эстонии видно - чтобы запустить завод по производству боеприпасов, потребуется минимум два года. Эксперты считают, что при должном политическом желании эти сроки можно существенно форсировать во всей Европе.

"Если бы военно-промышленному сектору Запада с самого начала войны дали бы чёткий сигнал, что нужно существенно нарастить объёмы производства, то они уже сегодня были бы совсем другими. Но политики колебались, и теперь это одна из причин недостаточного объёма производства. Но главная проблема не нынешние объёмы производства, а нерешительность западных союзников и, к сожалению, самую большую роль тут играют США. Если бы сейчас Вашингтон делал чёткие шаги, то и европейские страны были бы решительнее", - заявил директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник.

На этой неделе Великобритания и Украина заключили двухсторонний договор о безопасности. По мнению специалистов, именно такого рода двухсторонние соглашения станут залогом стабильной поддержки Киева.

Эстония например, пообещала направлять Украине помощь в размере 0,25% от ВВП в течение четырех лет.

"Это даёт сильное послание Украине и её защитникам, а также России, что помощь Украине будет продолжаться. И хотя мы видели некоторые проблемы в Брюсселе с Венгрией, с премьер-министром Орбаном, также в Сенате США в Вашингтоне, всё-таки эти решения будут приняты", - подчеркнул Стойческу.

Визит Зеленского в Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января находился с рабочим визитом в Эстонии.

На совместной пресс-конференции глава Эстонии Алар Карис призвал страны Европы гарантировать поддержку Киеву и больше вкладывать в оборону.

"Эта война должна завершиться победой Украины. Работая вместе, мы победим", – заявил Карис.

Алар Карис также сообщил, что Эстония предоставит Украине до 2027 года помощь на сумму 1,2 млрд евро. В то же время Зеленский обратился к союзникам и рассказал, чего не хватает ВСУ.

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