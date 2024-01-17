Запад изменил риторику: для победы Украина должна перенести войну на территорию РФ

Украине необходимы дальнобойные средства поражения от партнеров для успешного завершения войны.

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Для победы Украины в войне нужно перенести боевые действия на территорию РФ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Политические элиты Европы приняли решение о переносе боевых действий на территорию России. В декабре 2023 и январе 2024 года этот подход утвердился в мире. Об этом заявил дипломат Роман Безсмертный в эфире "Эспрессо".

"В декабре 2023 года и январе этого мир утвердился в том, что в поединке с Россией необходимо переносить войну на территорию врага. Об этом говорил уже и Государственный секретарь США Энтони Блинкен, апеллируя вопросом о том, что против РФ нельзя одержать победу, если не переносить военные действия на российскую территорию. Эти же тезисы повторили канцлер Шольц и премьер-министр Великобритании Сунак. Они говорили о праве Украины вести боевые действия на территории России и поражать российские цели. Поэтому уже можно утверждать, что политические элиты Европы пришли к выводу, что такие действия крайне необходимы Украине для победы в войне", - сказал Безсмертный.

Дипломат указал на высказывания госсекретаря США, канцлера Германии и премьер-министра Великобритании, которые говорили о праве Украины атаковать Россию и наносить удары на ее территории. Также Безсмертный подчеркнул необходимость быстрой поставки Украине дальнобойных средств поражения для успешной реализации этой стратегии.

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"Поэтому, когда это произойдет, в этом году или в ближайшие месяцы, стало лишь техническим вопросом. Все будет зависеть от поставки соответствующих вооружений. Поскольку, пока что того вооружения, которое передают нам партнеры недостаточно для атак на РФ. Если бы те цифры, о которых говорит Макрон, были бы умножены на 20-30, тогда бы можно было о чем - то говорить", - пояснил он.

Перенос войны на территорию России

Напомним, война России против Украины может развиваться по двум сценариям. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказывает мнение, что интеграция тыла в армию и возможность переноса войны на территорию России могут привести к достижению желаемого результата для Украины.

Как сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прогнозирует, что в 2024 году никакие войска не войдут на территорию России. Украина должна влиять на противника своими силами и ресурсами, создавая нужную морально-психологическую обстановку в тылу врага.

Кроме этого, содиректор Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что Украина не имеет ограничений по использованию своего оружия на территории России. Отмечено, что Украина ранее пыталась с помощью беспилотников и диверсионных операций нанести удары по РФ и такие действия рассматриваются как суверенное право на оборону.

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