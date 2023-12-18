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Конец войны в 2024 году: эксперт назвал 2 сценария и предупредил украинцев

Юрий Берендий
18 декабря 2023, 11:28
По мнению эксперта, война России против Украины не закончится в 2024 году, но именно от консолидации украинцев будут зависеть успехи Сил обороны на фронте.
Конец войны в 2024 году: эксперт назвал 2 сценария и предупредил украинцев
Война России против Украины может проходить по двум сценариям / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Война России против Украины может проходить по двум сценариям. Военно-политическому руководству Украины нужно в первую очередь думать о том, чего хочет украинское общество. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Нужно думать о том, какая последовательность действий приведет к результату, которого хочет украинское общество. Да и вообще, чего оно хочет-выхода на границы 1991 года или на границы до 24 февраля 2022 года. Мы должны думать, что нужно делать, чтобы хотя бы не проиграть войну", - отмечает Тарас Загородний.

По его словам, для того, чтобы не проиграть в войне нужно самим производить вооружение. Ведь по его словам, учитывая политическую турбулентность в США в вопросе помощи Украине, важно становиться автономнее в вопросе вооружения.

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"Чем больше тыл будет интегрироваться в армию, тем лучше. Когда он будет производить необходимое вооружение для защиты нашей страны и переноса войны на территорию Российской Федерации, мы получим один результат. Если, например, мы выбьем всю нефтеперерабатывающую промышленность на территории России, это создаст ей большие проблемы. Уничтожение портов Новороссийска создаст еще большие проблемы для россиян, потому что из-за них идет треть российского товарооборота. В этом случае будут созданы предпосылки для промежуточного решения вопроса о том, уходит ли РФ из Украины и как", - отмечает аналитик.

Тарас Загородний отмечает, что украинцам нужно следовать принципу римского императора Марка Аврелия - "делай, что должен, и пусть будет что будет".

"Ведь наличие вооруженной армии, способной наносить удары по территории Российской Федерации (а без собственного оружия это невозможно), делает для нас будущее более прогнозируемым. Даже если нас будут склонять к переговорам с Россией (чего я не исключаю), разговор, который будет вестись под аккомпанемент уничтожения российской промышленности на территории РФ, будет идти однозначно веселее. Так в переговорах будет рычаг давления, который позволит реализовывать то, что нужно нам, а не России и тем странам, которые будут стремиться решить все за наш счет", - указывает эксперт.

Однако, по мнению эксперта есть и другой сценарий, который более пессимистичен для Украины в целом.

"Другой вариант - мы продолжаем действовать в том же ключе, что и сейчас: выпрашивать оружие, ждать манны небесной и тому подобное. В этом случае сценарий будет негативным для нас: нас будут склонять к переговорам, и наши переговорные позиции будут значительно хуже, чем нам бы хотелось", - рассказал Тарас Загородний.

Аналитик делает вывод, что ход войны будет зависеть от консолидации общества. По его словам, количество дронов и оружия, которое мы сможем наштамповать, будет многое решать.

"Миллион дронов в год Украина в состоянии производить, и это необходимо. Также мы можем сами выпускать ракеты и технику - то, чего Запад нам никогда не даст для ударов по территории Российской Федерации", - анализирует эксперт.

Он также сообщил, что война скорее всего не закончится в 2024 году.

"Возвращаясь к вопросу о том, закончится ли война в 2024 году, скажу так: высока вероятность, что нет. А вот то, как война будет проходить, будет зависеть от нашей консолидации. Подчеркиваю, тыл должен быть интегрирован в армию и помогать ей, поскольку она сейчас является несущей конструкцией нашего государства. Максимальное уничтожение российских войск, российской промышленности и все, что с этим связано, создают совсем другие предпосылки для окончания войны, ее результатов и для обеспечения нашей безопасности", - резюмировал политический эксперт Тарас Загородний.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовит запас крылатых ракет для нанесения ударов по территории Украины. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В ночь на 17 декабря в Липецкой области России произошли взрывы на территории военной авиабазы. Эту информацию подтвердили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В Белгородской области РФ противники кремлевского режима совершили нападение на российских оккупантов, что привело к панике среди военнослужащих. Об этом сообщает Главное управление разведки. Инцидент произошел возле населенного пункта Теребрено, в результате чего был разрушен опорный пункт российских сил.

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