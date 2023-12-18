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Целью стал аэродром с которого обстреливали Украину: новые детали атаки дронов по РФ

Юрий Берендий
18 декабря 2023, 10:33
Целью удара беспилотников стал аэродром в российском Липецке, с которого российская авиация атакует украинские города на восточном направлении боевых действий.
Целью стал аэродром с которого обстреливали Украину: новые детали атаки дронов по РФ
Стали известны новые детали массированной атаки дронов по территории России / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Google maps

В ночь на 17 декабря в Липецкой области России произошли взрывы. Оккупанты сообщили об "успешной" работе противовоздушной обороны и "уничтожении" десятков беспилотников. Однако впоследствии стало известно, что взрывы произошли на территории военной авиабазы. Эту информацию подтвердили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Во время массированной атаки дронов по территории России, взрывы прогремели на территории авиабазы в Липецкой области. Оккупанты заявили, что на военном объекте взорвался "сбитый" беспилотник, и добавили, что "повреждений и пострадавших нет".

Стоит отметить, что на этом объекте, а именно в 4-м Центре боевого применения и переучивания летного состава, оккупанты занимаются обучением летного и инженерно-технического состава, а также разрабатывают методики боевого применения авиационных комплексов.

видео дня

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что с этого аэродрома оккупационная армия РФ атакует украинские города на восточном направлении.

Что говорят в российском Минобороны?

По официальной версии российского Министерства обороны, 33 украинских беспилотных летательных аппарата были "уничтожены и перехвачены" средствами противовоздушной обороны над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Местные жители этих регионов сообщали о мощных взрывах, а позже в Сети появились фотографии и видео с пожарами.

Однако еще в день 17 декабря эту информацию опровергли, опубликовав снимки поврежденного российского истребителя Су-34 на аэродроме в Ростовской области.

"Бавовна" на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины провела подрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, что привело к прекращению железнодорожного сообщения между Россией и Китаем.

В России произошли взрывы и пожар в воинской части возле села Котлубань в Волгоградской области. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, это привело к уничтожению арсенала боеприпасов российских оккупантов.

В ночь на 26 ноября состоялась массированная атака дронов на российские города, приведшую к мощным взрывам в Подмосковье. один из дронов залетел прямо в здание казармы и взорвался. Эту информацию сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

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война в Украине взрыв в России
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