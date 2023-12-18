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Новое контрнаступление Украины: эксперт назвал дату и раскрыл детали операции

Юрий Берендий
18 декабря 2023, 09:50
По словам эксперта, Силы обороны Украины могут провести более успешную контрнаступательную операцию в 2024 году при условии, что начнет готовиться к ней сейчас.
Новое контрнаступление Украины: эксперт назвал дату и раскрыл детали операции
Украина может провести новую масштабную контрнаступательную операцию / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Украинскому командованию стоит готовиться к новому контрнаступлению в 2024 году. В условиях ослабления позиций РФ на фронте у Украины будет возможность провести успешные наступательные действия. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал военный эксперт Михаил Притула.

"Вероятно, нам удастся лучше подготовить контрнаступление на 2024 год. Ведь мы сможем количественные показатели перевести в качественные. Украина к этому времени еще бы получила все то оружие и технику, которую нам обещали наши союзники.Также сейчас большое количество наших военнослужащих проходят подготовку и усиленно изучают иностранную технику. Стоит отметить и то, что Европа не была готова к большой войне. Сейчас ситуация изменилась. То же самое касается и США. Консолидация сил сегодня гораздо серьезнее, чем была", - пояснил Притула.

Эксперт подчеркнул, что если позиции России на фронте в Украине ослабятся, это откроет возможности для успешных наступательных действий.

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"Россияне, как теряют технику и личный состав, так и будут терять. За следующие 6 месяцев РФ потеряет много техники и людей. Соответственно, проблемы в них будут увеличиваться. Поэтому Россия ослабеет, а у нас есть время усилить свои ресурсы для наступательных действий. Сейчас трудно прогнозировать, впрочем время подготовки для успешного контрнаступления уже в 2024 году у нас точно есть", - отметил он.

Кто такой Михаил Притула

Михаил Притула - военный эксперт, полковник запаса Службы безопасности Украины в отставке. Бывший президент Фонда Право народа.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска осуществляют атаки на четырех отрезках фронта на востоке Украины. Оккупантам удается продвинуться на некоторых направлениях. Время от времени им удается использовать значительно большее количество солдат, чем есть в Вооруженных Силах Украины. Эту информацию о ситуации от Угледара до Купянска опубликовали эксперты сообщества DeepStatе.

Как говорится в отчете Института изучения войны, украинские военные активно проводят как наступательные, так и на оборонительные операции. Так, Вооруженные Силы Украины осуществили продвижение в районе Синьковки на Купянском направлении и успешно отбили контратаку восточнее Невельского под Авдеевкой.

Российские войска пытаются захватить город Авдеевка в Донецкой области. Из-за провала предыдущих попыток штурмовать город, российские войска изменили тактику боя. Об этом сообщил Александр Штупун, представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

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