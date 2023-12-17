"Мощно было": Зеленский прокомментировал атаку беспилотниками по РФ

Зеленский поблагодарил украинских защитников и заявил, что это было мощно.

https://glavred.info/ukraine/moshchno-bylo-zelenskiy-prokommentiroval-ataku-bespilotnikami-po-rf-10525871.html Ссылка скопирована

Зеленский прокомментировал атаку беспилотников на РФ / коллаж: Главред, фото: офис президента, Telegram

В российских областях прогремели мощные взрывы. Туда прилетели украинские беспилотники и атаковали военные объекты. Это прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он решил не раскрывать детали, но отметил, что это было мощно.

"Отдельная благодарность-ГУР, СБУ, воздушным силам и Службе внешней разведки. Тот случай, когда без деталей, но одно слово – мощно было. Спасибо!"- сказал Зеленский.

видео дня

Атака на Ростовскую область

Утром 17 декабря в РФ заявили о массированной атаке десятков неизвестных беспилотных летательных аппаратов. По сообщению минобороны РФ, средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Отмечалось, что беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Морозовске. На его территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Позже появились подробности атаки на аэродром в Ростовской области. В ГУР подтвердили массированную атаку на три военных объекта в России. Украинские дроны атаковали в Ростовской, Липецкой и Волгоградской областях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.