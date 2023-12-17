УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мощно было": Зеленский прокомментировал атаку беспилотниками по РФ

Ангелина Подвысоцкая
17 декабря 2023, 23:58
Зеленский поблагодарил украинских защитников и заявил, что это было мощно.
атака беспилотников, Зеленский
Зеленский прокомментировал атаку беспилотников на РФ / коллаж: Главред, фото: офис президента, Telegram

В российских областях прогремели мощные взрывы. Туда прилетели украинские беспилотники и атаковали военные объекты. Это прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он решил не раскрывать детали, но отметил, что это было мощно.

"Отдельная благодарность-ГУР, СБУ, воздушным силам и Службе внешней разведки. Тот случай, когда без деталей, но одно слово – мощно было. Спасибо!"- сказал Зеленский.

видео дня

Атака на Ростовскую область

Утром 17 декабря в РФ заявили о массированной атаке десятков неизвестных беспилотных летательных аппаратов. По сообщению минобороны РФ, средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Отмечалось, что беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Морозовске. На его территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Позже появились подробности атаки на аэродром в Ростовской области. В ГУР подтвердили массированную атаку на три военных объекта в России. Украинские дроны атаковали в Ростовской, Липецкой и Волгоградской областях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине СБУ ВСУ Ростовская область Владимир Зеленский вторжение России ГУР
Реклама

Главное за день

"Мощно было": Зеленский прокомментировал атаку беспилотниками по РФ

"Мощно было": Зеленский прокомментировал атаку беспилотниками по РФ

23:58 Украина
Не дают передохнуть даже ночью: оккупанты изменили тактику в Авдеевке

Не дают передохнуть даже ночью: оккупанты изменили тактику в Авдеевке

22:40 Украина
Накрыла почти 8-бальная буря: страну накрыл мощный геомагнитный шторм

Накрыла почти 8-бальная буря: страну накрыл мощный геомагнитный шторм

22:17 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

00:04

Адель подписала нового супруга на жесткий брачный контракт - СМИ

17 декабря, воскресенье
23:58

"Мощно было": Зеленский прокомментировал атаку беспилотниками по РФ

22:44

"Можем сказать на эмоциях": Решетник впервые высказался про развод с женой

22:40

Не дают передохнуть даже ночью: оккупанты изменили тактику в Авдеевке

22:17

Накрыла почти 8-бальная буря: страну накрыл мощный геомагнитный шторм

Победы Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - КоваленкоПобеды Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - Коваленко
22:11

Поляки собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до 8 марта

21:09

Под Авдеевкой оккупанты не прекращают огонь: в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

21:02

Китайський гороскоп на завтра 18 декабря 2023: Быку - популярность, Коню - потребность в помощи

21:01

Оккупанты "похоронили" звезду "Дизель Шоу" - актриса ответилаВидео

Реклама
21:01

Помогли Украине уничтожить Су-25: россияне собственноручно сбили свой истребитель

20:48

Церковный праздник 18 декабря: почему завтра нельзя пить алкоголь и есть мясо

20:39

В кабинете Залужного нашли прослушку: стали известны детали

20:35

Виталий Портников. Залужный готовит новое наступлениеВидеоблоги

20:26

Как "Бандитский Петербург" превратился в "путинскую Россию"мнение

20:24

Россияне в панике: в Белгородской области уничтожен весь опорный пункт оккупантов

19:38

Путин хочет провести выборы на оккупированных территориях: в разведке раскрыли план диктатора

19:37

Налетит штормовой ветер: синоптики предупреждают об опасности

19:01

Лунный календарь 18 декабря 2023: негатив в этот день возвращается, как бумеранг

18:50

Было много самолетов и другая техника: подробности атаки беспилотников по аэродрому

18:43

В политической неопределенности, но СМИ сгущают краски: Коваленко объяснил ситуацию на фронтеВидео

Реклама
18:33

Что обязательно должно быть на рождественском столе: как привлечь счастье и достатокВидео

18:26

Байрак намылилась в Одессу и назвала себя самой большой патриоткой Украины

17:56

Украина зимой откажется от контрнаступления: депутат назвала условие

17:52

Сгорели под Авдеевкой: ВСУ уничтожили 5 батальонов россиян, которые хотели окружить город

17:39

Когда Конгресс США примет помощь Украине: эксперт раскрыл два варианта событийВидео

17:11

Украину накрывает мощный циклон: где будет бушевать сильный ветер с дождем и снегом

17:05

Качественная рыба выглядит так: как выбрать селедку

16:28

Этого лучше избегать: как не надо украшать стол на Новый 2024 год

16:05

Силы обороны не могут обойтись без мобилизации - Буданов

15:45

РФ засылает ДРГ в двух областях: в Белгородской области заявили о начавшихся бояхВидео

15:37

Нашли замену Кравец: кто вернул Вечерний Квартал к привычному формату

15:29

Потеряете всю удачу, если вынесете это из дома: что нельзя делать 18 декабря

14:57

Путин перешел к открытым выпадам: одной стране Запада уже угрожает "проблемами"Видео

14:56

У Зеленского разнесли новые бредни Путина и назвали путь к завершению войны

14:50

Какой будет политика США в отношении НАТО, если президентом станет Трамп: эксперт раскрыл деталиВидео

14:23

"Он лгал всем": друг Мэттью Перри удивил признанием о его последних днях

14:14

Оттает за пару минут: как очистить автомобиль от льда

14:09

С Рождеством 2023 - поздравления и красивые картинки

13:55

ВСУ могут пойти в новое наступление: названы вероятные направления и сроки

13:53

"Киркоров – индеец": Галкин выпил и феерично выступил на юбилее у МакаревичаВидео

Реклама
13:46

Некоторые БПЛА долетели: кадры и подробности атаки на аэродром в Ростовской области

13:43

Настоящее чудо: тяжелобольная Тышкевич рассказала на видео про свое состояниеВидео

13:20

Какие у человека есть инстинкты: интереснейшие сведения о загадках сознания

12:57

Идеально для оккупантов: Balenciaga создала платье из пакетов и загремела в "топы" сети

12:34

ВСУ отразили штурмовые атаки РФ на юге и "перемололи" сотни оккупантов

11:48

"Ожидают усиления морозов": в Силах обороны рассказали, что с вражескими кораблями в море

11:44

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали, чем планирует бить враг

11:39

Алла Пугачева в кокетливом образе вернулась с Галкиным в Израиль

11:39

Какой будет война России с НАТО и какие страны пострадают первыми: ответ КоваленкоВидео

11:17

Легендарный певец удивил фанатов разговором с Андреем Данилко о работе и деньгах

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять