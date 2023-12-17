"Мощно было": Зеленский прокомментировал атаку беспилотниками по РФ

В российских областях прогремели мощные взрывы. Туда прилетели украинские беспилотники и атаковали военные объекты. Это прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Он решил не раскрывать детали, но отметил, что это было мощно.
"Отдельная благодарность-ГУР, СБУ, воздушным силам и Службе внешней разведки. Тот случай, когда без деталей, но одно слово – мощно было. Спасибо!"- сказал Зеленский.
Атака на Ростовскую область
Утром 17 декабря в РФ заявили о массированной атаке десятков неизвестных беспилотных летательных аппаратов. По сообщению минобороны РФ, средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
Отмечалось, что беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Морозовске. На его территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.
Позже появились подробности атаки на аэродром в Ростовской области. В ГУР подтвердили массированную атаку на три военных объекта в России. Украинские дроны атаковали в Ростовской, Липецкой и Волгоградской областях.
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