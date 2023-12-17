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Помогли Украине уничтожить Су-25: россияне собственноручно сбили свой истребитель

Ангелина Подвысоцкая
17 декабря 2023, 21:01
В Воздушных силах заявили, что Украина не имеет отношения к сбитию российского истребителя Су-25.
Су-25, российские оккупанты
Россияне сами сбили свой истребитель Су-25 / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ, Минобороны РФ

Российские зенитчики собственными руками помогли Украине уничтожить штурмовик Су-25 оккупантов. Они сами сбили свой же самолет. Об этом заявил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук на своей странице в Telegram.

Он отметил, что украинская ПВО вообще непричастна к случившемуся.

"Вечного полета, брат" - так пишут в русских пабликах! Присоединяюсь! Могу уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25! Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо от всего украинского народа! Так держать! Одним оккупантом меньше, и на один шаг ближе к нашей победе! Минус один Су-25 оккупантов. Дальше будет", - написал Олещук.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Легиона "Свобода России" пробрались в Белгородскую область. Там уничтожен весь опорный пункт оккупантов, личный состав россиян в панике. Произошло это возле населенного пункта Теребрено.

Также появились подробности атаки беспилотников по аэродрому в Ростовской области. ВСУ и СБУ атаковали место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка Воздушно-космических сил РФ. На момент удара там было около 20 самолетов, три радиолокационные станции и другая техника.

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война в Украине Су-25 Воздушные Силы вторжение России
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