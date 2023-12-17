Россияне в панике: в Белгородской области уничтожен весь опорный пункт оккупантов

В украинской разведке все подтвердили и отметили, что на оккупантов напали "противники кремлевского режима".

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Российские оккупанты в панике из-за нападения недовольных россиян / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

В Белгородской области РФ на российских оккупантов налетели противники кремлевского режима. Весь личный состав был в панике. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Произошло это возле населенного пункта Теребрено. В результате атаки был уничтожен опорный пункт россиян.

"Неожиданное нападение на позиции подразделений армии террористической России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона. Так, по приказу тамошних командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам", - говорится в сообщении.

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Кто взял на себя ответственность

Стало известно о том, что Легион "Свобода России" взял на себя ответственность за атаку на опорный пункт оккупантов в Белгородской области. Их штурмовые отряды зашли в Белгородскую область и уничтожили оккупантов. После этого они вернулись в Украину.

"По дороге назад оставили интересный пазл ... "специалистам" путинских инженерных войск. Выдвигайтесь, актуализируйте карты минных полей. А всем языкам Кремля, которые пишут про "украинскую ДРГ" еще раз (для тупых объясняем): мы - российские добровольцы. И мы имеем право приходить домой в любое время. Тем более с благой целью", - говорится в сообщении.

Напомним, не так давно благодаря партизанам стало известно, что оккупанты агрессора России в захваченном Севастополе прячут свои военные корабли от ударов ВСУ в Карантинной бухте. Партизаны продолжают наблюдать за ситуацией и приложат все усилия для скорейшего освобождения Крыма.

Также военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" сообщило, что российские войска готовятся отражать в Крыму атаку вооруженных сил Украины и усиливают оборону полуострова. Партизаны зафиксировали и распространили в своем Telegram-канале, что в городе Саки перемещались к десятку Камазов, на которых были "зубы дракона".

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