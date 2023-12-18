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В бюджете США уже не осталось денег на финансовую и прочие поддержки Киева - Маркарова

Дмитрий Видоменко
18 декабря 2023, 08:10
Благодаря помощи США этой зимой Украина смогла лучше подготовиться и защитить свою инфраструктуру, говорит посол Оксана Маркарова.
Маркарова, Белый дом
Официальному Киеву нужны от официального Вашингтона все возможные программы помощи, говорит посол Оксана Маркарова / коллаж Главред, фото УНИАН

Благодаря помощи США и других партнеров этой зимой Украина смогла лучше подготовиться и защитить свою инфраструктуру, но на данным момент в американском бюджете практически не осталось средств на гуманитарную, финансовую, энергетическую поддержку Украины. Об этом в интервью телеканалу CBS рассказала украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова.

"Мы подготовились благодаря большой поддержке со стороны США, и вы уже видите все эти нападения на Киев, на другие места в Украине. Они очень похожи на прошлогодние, но в этом году они пока не смогли повлечь за собой отключение электроэнергии на длительное время, и это все потому, что мы вместе так много работаем, и потому, что американцы помогли нам подготовиться к этому. И гораздо дешевле предотвратить это, чем ремонтировать", - заявила посол.

Однако, говорит дипломат, сейчас в американском бюджете не осталось средств на гуманитарную, финансовую, энергетическую поддержку Украины. А официальному Киеву нужны от официального Вашингтона все возможные программы помощи.

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"США покупали (вооружение) у американских производителей здесь, в США - такое, как беспилотники, ракеты и перехватчики для противовоздушной обороны, и я могу продолжать, и вы не можете взять это из программы PDA (Presidential Drawdown Authority). Вам нужно обращаться к промышленности, чтобы они производили это. Так что существует эта программа президентских полномочий, и мы пытаемся вместе с вашими военными найти все, что еще существует для использования, и не опускаться ниже вашей критической готовности, но это трудно", - отметила Маркарова.

Военная помощь Украине от США

Руководитель Белого дома Джо Байден ранее заявил о готовности к сделке с республиканцами по вопросу границы с Мексикой, чтобы они прекратили блокировать пакет помощи Украине. По его словам, в такой ситуации Киев не должен становиться заложником американских обстоятельств.

14 декабря в администрации Байдена сказали, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал инициативу лидера демократов в Сенате Чака Шумера по поводу продления работы Конгресса на неделю. Законодатели могли уйти на каникулы без утверждения помощи Украине.

США исчерпали бюджет помощи Украине, сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. В частности, Штаты потратили 96% денег, которые предназначены на покупку военного оборудования для Пентагона на замещение тех вооружений, которые американцы передают Киеву. Остальная сумма будет потрачена уже в декабре.

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новости США военная помощь Оксана Маркарова
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