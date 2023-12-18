РФ бросает в атаку на фронте в 8 раз больше бойцов, чем ВСУ - DeepState

За последние 5 суток враг производил активные наступательные действия на большинстве участков фронта.

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В DeepState рассказали, что происходит на фронте / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты атакуют на четырех отрезках линии фронта на востоке Украины. ВС РФ удается продвинуться вперед. Причем иногда они бросают в бой в восемь раз больше солдат, чем есть у ВСУ. О текущей ситуации на линии от Угледара до Купянска рассказали эксперты сообщества DeepState в Telegram-канале.

Как сообщатся, за последние 5 суток враг производил активные наступательные действия на большинстве участков фронта.

Только к середине декабря у оккупантов начались проблемы с накоплением личного состава, однако количество основных и резервных войск остается огромным.

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"Для наступательных действий противник наращивает превосходство в живой силе. Например, в начале декабря на атаку одного из РОПов Сил Обороны россияне привлекли в 8 раз большее число личного состава", - отмечают в DeepState.

Место и дату события эксперты не уточнили.

"Подобное действительно является чем-то редким и архаичным, но враг не чурается рисковать живой силой", — добавили аналитики.

Что происходит под Бахмутом

По данным DeepState, враг наступает по трассе на Часов Яр, сейчас бои продолжаются у восточных и северных окраин Богдановки.

Оккупанты ведут наступательные действия из Бахмута в сторону Ивановского, имеют успех в окрестностях Бахмута и в районе дачного поселения.

"Трудная ситуация у высоты 215.7 возле Клещиевки. Бои там продолжаются, якобы удалось остановить врага, но это по предварительной информации", - говорится в сообщении.

Ситуация в Авдеевке

На Авдеевском направлении враг продолжает лезть на Степное и окрестности, имеет успех севернее села.

"Состоялись очередные попытки колоннами атаковать Авдеевский коксохимический завод и Степное – все попытки были остановлены. Южнее Веселого была отражена атака врага с применением до 5 единиц танков", - пишет DeepState.

Аналитики также отмечают, что противник захватил Авдеевскую промзону и занял позиции наших войск уже на улицах частного сектора Авдеевки.

Враг улучшил свое тактическое положение севернее Опытного, а также севернее и западнее Водяного.

Похожая ситуация в Первомайском и Невельском, несколько позиций потеряны.

Трудная ситуация в Марьинке, враг выбил наши силы из южной части города и практически выбил из северной.

Как сообщал Главред, по данным Института изучения войны, украинские военные продолжают вести наступательные и оборонные операции на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении и успешно контратаковали к востоку от Невельского под Авдеевкой.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что у российских оккупантов есть приоритетная цель на зимний период. Сейчас они возобновили атаки на Лимано-Купянском направлении. Враг пытается создать изюмскую группировку.

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