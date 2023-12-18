РФ бросает в атаку на фронте в 8 раз больше бойцов, чем ВСУ - DeepState

Российские оккупанты атакуют на четырех отрезках линии фронта на востоке Украины. ВС РФ удается продвинуться вперед. Причем иногда они бросают в бой в восемь раз больше солдат, чем есть у ВСУ. О текущей ситуации на линии от Угледара до Купянска рассказали эксперты сообщества DeepState в Telegram-канале.
Как сообщатся, за последние 5 суток враг производил активные наступательные действия на большинстве участков фронта.
Только к середине декабря у оккупантов начались проблемы с накоплением личного состава, однако количество основных и резервных войск остается огромным.
"Для наступательных действий противник наращивает превосходство в живой силе. Например, в начале декабря на атаку одного из РОПов Сил Обороны россияне привлекли в 8 раз большее число личного состава", - отмечают в DeepState.
Место и дату события эксперты не уточнили.
"Подобное действительно является чем-то редким и архаичным, но враг не чурается рисковать живой силой", — добавили аналитики.
Что происходит под Бахмутом
По данным DeepState, враг наступает по трассе на Часов Яр, сейчас бои продолжаются у восточных и северных окраин Богдановки.
Оккупанты ведут наступательные действия из Бахмута в сторону Ивановского, имеют успех в окрестностях Бахмута и в районе дачного поселения.
"Трудная ситуация у высоты 215.7 возле Клещиевки. Бои там продолжаются, якобы удалось остановить врага, но это по предварительной информации", - говорится в сообщении.
Ситуация в Авдеевке
На Авдеевском направлении враг продолжает лезть на Степное и окрестности, имеет успех севернее села.
"Состоялись очередные попытки колоннами атаковать Авдеевский коксохимический завод и Степное – все попытки были остановлены. Южнее Веселого была отражена атака врага с применением до 5 единиц танков", - пишет DeepState.
Аналитики также отмечают, что противник захватил Авдеевскую промзону и занял позиции наших войск уже на улицах частного сектора Авдеевки.
Враг улучшил свое тактическое положение севернее Опытного, а также севернее и западнее Водяного.
Похожая ситуация в Первомайском и Невельском, несколько позиций потеряны.
Трудная ситуация в Марьинке, враг выбил наши силы из южной части города и практически выбил из северной.
Как сообщал Главред, по данным Института изучения войны, украинские военные продолжают вести наступательные и оборонные операции на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продвинулись в районе Синьковки на Купянском направлении и успешно контратаковали к востоку от Невельского под Авдеевкой.
Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что у российских оккупантов есть приоритетная цель на зимний период. Сейчас они возобновили атаки на Лимано-Купянском направлении. Враг пытается создать изюмскую группировку.
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