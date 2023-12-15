"Надо будет пожертвовать территории": в ВСУ рассказали о возможном отходе

Украинские военные могут отойти на более удобные позиции, что даст возможность наносить врагу максимальный ущерб.

https://glavred.info/ukraine/nado-budet-pozhertvovat-territoriey-v-vsu-rasskazali-o-vozmozhnom-othode-10525484.html Ссылка скопирована

ВСУ могут пожертвовать территории / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты пытаются продвигаться сразу на нескольких направлениях фронта. Нельзя исключать, что Украине "придется пожертвовать территорией", ведь у РФ есть наступательный потенциал. Об этом заявил командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБР Петр Горбатенко в эфире 1+1.

Он добавил, что на некоторых участках украинским военным будет более выгодно отойти на места подготовленной обороны, чем пытаться удержать свои позиции. Так у ВСУ получится наносить максимальный ущерб врагу с более удобных позиций.

"Нужно все-таки трезво оценить (ситуацию - ред.) и не думать о скорых наступлениях, прорывах, а подготовиться к серьезной долговременной обороне ... Главное — это не сколько мы отвоюем территорий или потеряем, а какой мы нанесем урон противнику в личном составе и военной технике", - сказал Горбатенко. видео дня

Военный добавил, что у россиян есть возможность наступать на одном-двух направлениях, где они будут пытаться пробиваться до конца. Однако расширить свое наступление на всю линию фронта они не смогут.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.