"Надо будет пожертвовать территории": в ВСУ рассказали о возможном отходе

Российские оккупанты пытаются продвигаться сразу на нескольких направлениях фронта. Нельзя исключать, что Украине "придется пожертвовать территорией", ведь у РФ есть наступательный потенциал. Об этом заявил командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБР Петр Горбатенко в эфире 1+1.
Он добавил, что на некоторых участках украинским военным будет более выгодно отойти на места подготовленной обороны, чем пытаться удержать свои позиции. Так у ВСУ получится наносить максимальный ущерб врагу с более удобных позиций.
"Нужно все-таки трезво оценить (ситуацию - ред.) и не думать о скорых наступлениях, прорывах, а подготовиться к серьезной долговременной обороне ... Главное — это не сколько мы отвоюем территорий или потеряем, а какой мы нанесем урон противнику в личном составе и военной технике", - сказал Горбатенко.видео дня
Военный добавил, что у россиян есть возможность наступать на одном-двух направлениях, где они будут пытаться пробиваться до конца. Однако расширить свое наступление на всю линию фронта они не смогут.
Когда и как закончится война
Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.
Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.
Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.
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