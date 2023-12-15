'Понадобилась 1 ночь и спичка': стали известны детали мощного взрыва в Воронеже

В Легионе "Свобода России" раскрыли детали подрыва нефтяного резервуара в городе Воронеж. Там отметили, что ресурсы РФ должны работать на Россию, а не на войну.

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Стали известны детали "бавовны" в российском Воронеже / Коллаж Главред, фото: donpress, скриншот с видео

Легион "Свобода России" выразил "теплые поздравления и огромное уважение" всем анонимным патриотам, взорвав нефтебазу в Воронеже. Это удалось благодаря "одной бессонной ночи и спичке". Об этом написали в телеграм-канале Легиона.

В Легионе "Свобода России" отметили, что для того, чтобы уничтожить врага на передовой, необходимо провести разведку в течение нескольких дней, потратить значительное количество снарядов, привлечь артиллеристов и операторов беспилотников. Однако, чтобы ликвидировать топливо в тылу, хватит спички и одной бессонной ночи.

"Чтобы уничтожить танк на фронте – нужен дрон, гаубица, миномет или дальнобойная пушка, расчет из нескольких человек и часто многочасовая разведка. Чтобы уничтожить танк в тылу, достаточно открутить одну гайку на заводе-изготовителе. В общем передаем горячее поздравление и огромное уважение всем неизвестным патриотам, которые работают на нашей Родине", - отметили в Легионе. видео дня

Легион "Свобода России" совершил подтрыв нефтебазы в Воронеже. Организация также сообщила, что у российских военных теперь отсутствует один резервуар с топливом компании "Роснефть" в Воронеже.

"Природные ресурсы России должны работать на Россию, а не на преступную войну. Сопротивление работает. Россия будет свободной", - подчеркнули в Легионе.

"Бавовна" на территории России

Служба безопасности Украины осуществила подрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, что привело к прекращению железнодорожного сообщения между Россией и Китаем.

В России произошли взрывы и возник пожар в воинской части возле села Котлубань в Волгоградской области. Как отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, это привело к уничтожению арсенала боеприпасов российских оккупантов.

7 декабря на полигоне в селе Дубровичи Рязанской области произошел сильный взрыв, приведший к гибели одного работника Росгвардии.

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