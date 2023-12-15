Десятки раненых: на Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета

Медики проводят реанимационные меры в отношении мужчины, который подорвал гранаты, рассказали в Нацполиции.

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На Закарпатье взорвали гранату в здании сельсовета / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат подорвал гранаты в пятницу утром, 15 декабря.

В результате 26 человек ранены, 6 из них в тяжелом состоянии, медики пытаются реанимировать подрывника, сообщает Национальная полиция Украины.

"Сегодня в 11.37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты", - говорится в сообщении Нацполиции.

видео дня

Позже Нацполиция обновила информацию о пострадавших: "Пострадало 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии".

Также в Нацполиции уточнили, что медики проводят реанимационные меры в отношении мужчины, который подорвал гранаты.

На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

/ Facebook/UA.National.Police

При этом в Нацполиции также опубликовали видео взрыва гранат в зале Керецковского сельсовета.

Как уточняют местные СМИ, по предварительным данным, гранаты взорвал депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа".

Внимание! Видео не предназначено для просмотра лицами с неустойчивой психикой.

Видео взрыва в зале Керецковского сельсовета можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, 6 ноября 2023 года в селе Чайки (Киевская область) в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий Геннадий Частяков, который работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 13-летний сын Геннадия Частякова после взрыва находится в тяжелом состоянии, его дочь получила легкие повреждения.

В Государственном бюро расследований главной версией гибели Частякова считают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

Позже стали известны новые факты о гибели помощника Залужного. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева рассказала, что человек, подаривший погибшему помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного – майору Геннадию Частякову гранаты, предупредила его, что они были боевыми.

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