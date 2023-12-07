Под Рязанью на полигоне прогремел взрыв: есть 'двухсотый' среди росгвардейцев

На территории полигона во время огнестрельной подготовки сотрудников Росгвардии сработало взрывное устройство.

https://glavred.info/world/v-ryazane-na-poligone-progremel-vzryv-est-dvuhsotyy-sredi-rosgvardeycev-10523086.html Ссылка скопирована

На полигоне росгвардейцы тренировались стрелять / Коллаж Главреда. Фото: rg62.info, скриншоты

На полигоне в селе Дубровичи Рязанской области 7 декабря прогремел мощный взрыв. Ликвидирован один росгвардеец.

Как сообщает прокуратура области, на территории полигона сработало взрывное устройство.

"По предварительным данным, при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовке произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства", - говорится в сообщении прокуратуры. видео дня

Пропагандистское агентство ТАСС пишет об одном погибшем и двух раненых сотрудников Росгвардии. Случившееся пропагандисты описывают как "происшествие во время стрельб".

Потери России в Украине

Россия продолжает нести огромные потери в войне с Украиной. 5 декабря Главред раскрыл подробности ноябрьского прилета HIMARS по колонне российских военных в Херсонской области. В результате удара почти все находившиеся в грузовиках оккупанты либо ранены, либо ликвидированы.

Кроме того, украинские военные мощно ударили по российским артиллерийским войскам, когда командование собрало оккупантов на концерт ко Дню артиллериста в Донецкой области.

А экс-полевой командир террористов "ДНР" Владимир Новиков по кличке "Алабай", в свою очередь, признался, что группа украинских военных ночью в Запорожской области захватила целую базу с оккупантами и ликвидировала всех вражеских солдат.

Более того, до 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло / было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники. Удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.