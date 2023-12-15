Военная помощь Украине: в Белом доме жестко раскритиковали действия республиканцев

В Белом доме негативно отреагировали на действия республиканцев из Палаты представителей, которые без соответствующего разрешения отправились в рождественские каникулы, не приняв решения по вопросам помощи Украине и Израилю. Об этом пишет Fox News.
Сенат США сообщил, что продолжит свою работу на следующей неделе, что означает отложение рождественских каникул для политиков. Однако республиканцы не поддерживают это непопулярное решение.
В Белом доме призвали Конгресс США отложить праздничные рождественские каникулы и принять законопроекты по безопасности границ, а также поддержать решение по оказанию помощи Украине и Израилю. Однако республиканцы решили не отменять свой отдых и покинули Вашингтон. Это вызвало резкую критику со стороны Белого дома Республиканской палаты представителей.
В частности, Эндрю Бейтс, представитель Белого дома, выразил мнение, что для республиканцев "важнее каникулы", чем решение критических проблем. Стоит отметить, что "отдых" обеих палат Конгресса США продлится до 9 января 2024 года. Бейтс также добавил, что "республиканцы считают отпуск более важным, чем выполнение своих обязанностей".
"Республиканцы в Конгрессе активно подрывают наши интересы национальной безопасности-как внутри страны, так и во всем мире. Потому что они скорее уходят в отпуск, чем выполняют свою работу", – заявил Бейтс.
Представитель Белого дома также акцентировал внимание на необходимости помощи США для Украины. Бейтс также указал на то, что республиканцы любят обсуждать стратегии в отношении Ирана, однако, вероятно, в Палате представителей "Иран также получает "помилование", если на кону отпуск республиканцев".
"И если Путин одержит победу в Украине, он будет на пороге НАТО и угрожать союзникам альянса", – подчеркнул Бейтс.
Помощь США для Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, Сенат США планирует провести голосование по военной помощи Украине и Израилю на следующей неделе. Продолжаются переговоры между представителями демократов и республиканцев относительно изменений в политике безопасности границ. Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Соединенные Штаты Америки уже использовали 96% средств, предназначенных для пополнения запасов Пентагона для оказания помощи Украине. Осталось всего 1 миллиард долларов,и эти средства планируется потратить в декабре.
Майк Джонс, член Палаты представителей, отказался от поддержки предложения о продлении работы обеих палат Конгресса США на неделю с целью принятия дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством.
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