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Россияне обстреляла ТЭС: без электроэнергии 445 населенных пунктов

Юлия Закрепа
15 декабря 2023, 13:05обновлено 15 декабря, 13:38
Солнечные электростанции почти не вырабатывают электроэнергию из-за облачной погоды.
Россияне обстреляла ТЭС: без электроэнергии 445 населенных пунктов
Оккупанты ударили по ТЭС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ДТЭК, pexels.com

В Министерстве энергетики сообщили, что из-за непогоды обесточена часть потребителей в пяти областях. В результате боевых действий и по техническим причинам без света остаются 445 населенных пунктов.

"Вчера, 14 декабря, несмотря на стабильную температуру потребление электроэнергии увеличилось. Суточный максимум был утренним и на 2,4% выше соответствующего показателя 13 декабря", - сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

Там сообщили, что оккупанты снова обстреляли одну из теплоэлектростанций на Востоке, есть повреждения оборудования. После ремонта вернулись в работу два блока ТЭС, а также две ТЭЦ в Южном и Западном регионах. Зато три других энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт, отметили в компании.

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Солнечные электростанции почти не вырабатывают электроэнергию из-за облачной погоды. Несмотря на это лимиты потребления не вводились, отключений не планируется.

Где нет света в Украине: что известно

На Харьковщине из-за непогоды обесточены 136 населенных пунктов (43,4 тыс. абонентов). Из-за обледенения повреждены 250 опор, проезд к которым осложнен сильным гололедом и сугробами на дорогах. Энергетики работают, привлекая к работе дорожные и коммунальные службы.

"Также в результате неблагоприятных погодных условий вечером отключилась воздушная линия 330 кВ, при этом отключились два автотрансформатора на подстанции 330 кВ НЭК "Укрэнерго", которые были запитаны от дизельных генераторов. Через несколько часов автотрансформаторы были подключены. Повреждение воздушной линии обнаружено в 10 км от подстанции", - сообщили в Минэнерго.

  • На Днепропетровщине из-за неблагоприятных метеоусловий за сутки обесточивались 9 тыс. потребителей, из них 8,3 тыс. абонентов уже зажили. Также есть обесточивание из-за непогоды в Донецкой области.
  • На Полтавщине без света из-за непогоды остаются 19 населенных пунктов (4,4 тыс. потребителей).
  • На Сумщине из-за непогоды обесточены 16 населенных пунктов (около 1 тыс. потребителей).
  • На Черкасщине без света из-за непогоды остаются 11 населенных пунктов (1,4 тыс. точек учета).
  • На Черниговщине из-за непогоды по состоянию на утро обесточены три населенных пункта.
  • На Кировоградщине в результате неблагоприятных погодных условий по состоянию на утро обесточены два населенных пункта (150 абонентов).
  • В Запорожской области по техническим причинам обесточены 1,5 тыс. потребителей, а в Киевской – 2,9 тыс. абонентов.
  • В Николаевской области по техническим причинам обесточены 23 абонента.
  • На Харьковщине из-за боевых действий обесточены 16,4 тыс. потребителей.
  • Также из-за атак врага есть обесточивание в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.
  • На Черниговщине из-за боевых действий без света остаются 19 населенных пунктов (1,3 тыс. абонентов).
  • В Херсоне обесточены 14,7 тыс. потребителей. В области остаются без света 45 населенных пунктов (около 26 тыс. точек учета)

Напомним, что потребление электричества в Украине бьет рекорды, подключена аварийная помощь. Украинцам следует экономно потреблять электрическую энергию, чтобы в энергетической системе не возникло ее дефицита, сказали в государственной компании Укрэнерго.

В Украине составили графики отключения электричества. Энергокомпании в содействии с чиновниками разработали графики отключения тока. Некоторые опубликовали эти графики еще в прошлом месяце, другие – только недавно.

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война в Украине ТЭС электроэнергия
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