Украинцев предупреждают о дефиците электроэнергии: авария блока на ТЭС

В пресс-службе "Укрэнерго" рассказали, что в Украине сейчас сложная ситуация в энергосистеме - увеличение потребления из-за похолодания может вызвать дефицит.
"Сегодня температура уже утром ниже, чем вчера. Соответственно уровень потребления растет. Также на уровень потребления влияет на постепенное восстановление энергоснабжения потребителям в западном регионе, которые были обесточены непогодой. Это может привести к нехватке электроэнергии в системе. Поэтому для поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме необходимо экономно потреблять электроэнергию", - отметили в "Укрэнерго".
Там также добавили, что в течение суток по техническим причинам в аварийный ремонт выведен один блок на тепловой электростанции. Продлен срок ремонта еще на двух блоках разных электростанций. Вместо этого два блока вернулись в работу после ремонта.
Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Диспетчерский центр "Укрэнерго" пока не прогнозирует в течение суток дефицита в энергосистеме. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.
По данным "Укрэнерго", во Львовской области продолжается восстановление энергоснабжения потребителей, которые были обесточены из-за непогоды 3 декабря. Всего из-за непогоды на утро обесточен 31 населенный пункт. Все - более суток в Львовской области.
Напомним, что в "Укрэнерго" назвали простой способ, как не переплачивать за электричество. Из-за последствий массовых атак РФ на украинскую энергосистему необходимость экономии тока сохраняется, говорят в "Укрэнерго".
В Украине составили графики отключения электричества. Энергокомпании в содействии с чиновниками разработали графики отключения тока. Некоторые опубликовали эти графики еще в прошлом месяце, другие – только недавно.
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