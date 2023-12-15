УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ устраивает по 80 штурмов: генерал ВСУ назвал самые "горячие" точки фронта

Алексей Тесля
15 декабря 2023, 12:41
Украинские воины держат оборону, потери врага за сутки в зоне действия ОСГВ Таврия составили 414 человек.
ВСУ
ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Оккупанты не уменьшают количество боевых столкновений в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск Таврия, заявил командующий ОСГВ бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его данным, три дня подряд захватчики РФ устраивают около 80 штурмовых действий ежесуточно. Об этом командующий ОСГВ Таврия написал в своем Telegram.

"Подавляющее большинство – в Донецкой области. Штурмовые группы в основном до 20 человек. Действуют, в том числе, и при поддержке бронетехники. Вчера снова произошло увеличение количества авиаударов, враг применяет авиабомбы", - написал он.

видео дня

Бригадный генерал ВСУ уточнил, что в операционной зоне ОСГВ Таврия за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 15 авиаударов, провели 76 боевых столкновений и совершили 631 артобстрел.

Вместе с тем украинские воины стойко держат оборону. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 414 человек, отметил он.

Тарнавский добавил, что уничтожены 23 единицы военной техники РФ, в частности:

  • 1 танк;
  • 10 ББМ;
  • 2 артсистемы;
  • 3 ПТРК;
  • 1 БпЛА;
  • 4 автомобиля;
  • 2 единицы спецтехники;
  • 2 склада боеприпасов;
  • 20 единиц техники врага повреждены.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что РФ хочет захватить три крупных города в Украине до 2026-го года. В разведке Германии написали, что страна-агрессор готовится к захвату Харькова, Днепра и Запорожья.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке. Противник пытается захватить населенный пункт Синьковка, предупредил Александр Сырский.

Как сообщалось ранее, ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ вторжение России война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ устраивает по 80 штурмов: генерал ВСУ назвал самые "горячие" точки фронта

РФ устраивает по 80 штурмов: генерал ВСУ назвал самые "горячие" точки фронта

12:41 Украина
Взорвали грузовой поезд россиян: детали дерзкой операции партизан в Мелитополе

Взорвали грузовой поезд россиян: детали дерзкой операции партизан в Мелитополе

12:35 Украина
Путин размечтался о прекращении помощи Украине: в США устроили ему разнос

Путин размечтался о прекращении помощи Украине: в США устроили ему разнос

12:33 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:41

РФ устраивает по 80 штурмов: генерал ВСУ назвал самые "горячие" точки фронта

12:37

Киевстар заработал, но проблемы еще не закончились: известны подробности

12:35

Взорвали грузовой поезд россиян: детали дерзкой операции партизан в Мелитополе

12:33

Путин размечтался о прекращении помощи Украине: в США устроили ему разнос

12:19

Церковный праздник 16 декабря: что запрещено в день памяти блаженной Феофании и пророка Агея

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаГороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона
12:19

В Минобороны продолжается процесс очистки

12:08

Только люди с очень высоким IQ смогут найти число "580" - сложная оптическая иллюзия

12:01

Шольц придумал хитрый трюк, чтобы обойти вето Орбана в ЕС в отношении Украины - СМИ

11:54

Favbet Foundation передали подразделению "Киянина" бус для выполнения задач на передовой

Реклама
11:38

Цирк от РФ в оккупации: на "выборах Путина" разрешат голосовать без паспорта – ВСУ

11:27

50 миллиардов евро для Украины: стало известно, когда пройдет повторное голосование ЕС

11:20

Жесткая "модняшка-няшка": дочь Лорак с ограниченным словарным запасом показала шоппинг с мамой-предательницейВидео

11:18

"Прячутся под телами погибших": военный ВСУ описал страшные бои за Авдеевку

10:55

"Ее невозможно удивить деньгами": Ротару ни за какие деньги не выступит в РФ

10:54

Кулеба откровенно рассказал об отношениях Байдена и Зеленского

10:53

Тактический успех ВСУ на востоке: эксперт назвал направление и сообщил детали

10:35

Путин забросил в Украину до полумиллиона оккупантов: в ГУР назвали новые цифры

10:22

РФ хочет захватить три крупных города в Украине до 2026-го: в ГУР отреагировали

09:59

Суперпупер закуска на Новый год-2024, если надоел обычный крабовый салат

09:59

Ночная "бавовна" в Мариуполе: под удар попала военная техника и расположение оккупантовВидео

Реклама
09:48

РФ готовится к атакам по энергетике Украины: эксперт раскрыл коварный план россиян

09:45

Войска РФ частично продвинулись в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

09:01

Оккупанты пытались прорвать границу Украины 7 раз за 14 дней: в ВСУ раскрыли деталиВидео

09:00

Сближение с ЕС и НАТО, изменение позиции Китая и претензии соседей: Александр Кочетков – о 2024 году для УкраиныЭксклюзив

08:40

Помощь Украине на $61 млрд.: Сенат США будет голосовать уже в ближайшее время

08:24

Украина получит от Аргентины два вертолета Ми-171Е - Pucara Defensa

08:05

Мир "в обмен" на территории и несколько лет войны: Кулеба назвал позицию Украины

07:43

Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России

06:54

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро: Орбан наложил вето

06:25

Перезагрузка отношений США и Украинымнение

04:42

Серебро будет блестеть, как новое: домашняя хитрость, которая очистит его за 5 минут

04:00

СМИ объяснили, что означают слова Путина о 617 тысячах оккупантов в Украине

03:10

Батареи станут горячее за 10 минут: сантехник раскрыл 5 простых шагов

02:33

Концентрированный эпатаж: Мадонна в корсете подзадорила фановВидео

02:03

Нужно было слушать маму: для чего нужно пить рыбий жир

01:33

Психологический тест по картинке: повезет ли вам в жизни

14 декабря, четверг
23:34

"Верующий человек": известный комик рассказал, как породнился с предательницей Марченко

23:03

Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

22:49

Россия готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы врага до 2026 года

21:55

Вы можете даже не замечать: врач назвал неожиданные признаки проблем с сердцем

Реклама
21:51

Россия во время атак часто целится в один и тот же военный объект

21:34

Президент Евросовета назвал дату, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

21:32

"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

21:07

Советы, которые работают: как сохранить кожу рук зимой

21:06

"Ноющие обманщики": принц Гарри и Меган Маркл стали главными лузерами 2023 года

20:59

Враг "лезет" на важных направлениях: в Генштабе ВСУ раскрыли, где самая тяжелая ситуация

20:49

Орбан прибег к выходке во время голосования о начале переговоров ЕС и Украины

20:22

"Перестаньте жить иллюзиями": Подоляк отреагировал на циничные заявления Путина

20:18

Очень похудела: росСМИ показали фото Орбакайте

19:57

"Стачиваем их": в ВСУ прокомментировали "успехи" российского наступления

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять