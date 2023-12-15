РФ устраивает по 80 штурмов: генерал ВСУ назвал самые "горячие" точки фронта

Украинские воины держат оборону, потери врага за сутки в зоне действия ОСГВ Таврия составили 414 человек.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Оккупанты не уменьшают количество боевых столкновений в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск Таврия, заявил командующий ОСГВ бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его данным, три дня подряд захватчики РФ устраивают около 80 штурмовых действий ежесуточно. Об этом командующий ОСГВ Таврия написал в своем Telegram.

"Подавляющее большинство – в Донецкой области. Штурмовые группы в основном до 20 человек. Действуют, в том числе, и при поддержке бронетехники. Вчера снова произошло увеличение количества авиаударов, враг применяет авиабомбы", - написал он.

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Бригадный генерал ВСУ уточнил, что в операционной зоне ОСГВ Таврия за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 15 авиаударов, провели 76 боевых столкновений и совершили 631 артобстрел.

Вместе с тем украинские воины стойко держат оборону. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 414 человек, отметил он.

Тарнавский добавил, что уничтожены 23 единицы военной техники РФ, в частности:

1 танк;

10 ББМ;

2 артсистемы;

3 ПТРК;

1 БпЛА;

4 автомобиля;

2 единицы спецтехники;

2 склада боеприпасов;

20 единиц техники врага повреждены.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что РФ хочет захватить три крупных города в Украине до 2026-го года. В разведке Германии написали, что страна-агрессор готовится к захвату Харькова, Днепра и Запорожья.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке. Противник пытается захватить населенный пункт Синьковка, предупредил Александр Сырский.

Как сообщалось ранее, ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции. Украинские силы продолжили наземные операции на восточном берегу Херсонской области.

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