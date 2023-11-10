Движется целая колонна из Воронежа: оккупанты перебрасывают из РФ больше техники на фронт

Партизаны засекли передвижение вражеской техники к границе с Украиной. Им удалось заснять на видео, как движется колонна.

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Оккупанты перебрасывают из РФ больше техники на фронт/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео "Атеш", Минобороны РФ

Российские захватчики перебрасывают в Украину больше техники для подкрепления своих оккупационных войск. Партизаны заметили в Воронеже эшелон военной техники, который двигался к границе с Украиной.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш". Отмечается, что оккупанты, в частности, перевозили спецтехнику, топливозаправщики и Камазы.

видео дня

"Наши агенты засекли перемещение воинского эшелона в Воронеже, направлявшегося в сторону Украины. На вагонах перевозились старые теплозаправщики, старые Камазы для перевозки личного состава, прицепы с бочками для топлива, а также спецтехника", – говорится в сообщении.

Партизаны добавили, что они продолжают наблюдать за передвижением российской техники.

"Продолжаем наблюдать, как оккупанты продолжают копаться в своих складах в поисках хоть какой-то рабочей техники, срок годности которой уже давно истек. И весь этот хлам они отправляют в Украину, в надежде хоть как-то выручить себя", – отметили в "Атеш".

Оккупанты перебрасывают из РФ больше техники на фронт/ скрин

Смотрите видео, как РФ перебрасывает технику в Украину:

Война в Украине

Напомним, в России обнародовали статистику потерь оккупантов. В частности, стало известно, что РФ потеряла минимум 197 летчиков. Самая "плачевная" для оккупантов ситуация среди мотострелков и в Воздушно-десантных войсках.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что нацгвардейцы мощно продвинулись на юге, позиции врага подорваны. Украинские военные обнаружили вражеские позиции, уничтожили оккупантов и продвинулись вперед на южном направлении.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскрыл потери оккупантов за месяц под Авдеевкой. Он отметил, что российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области и бросают в штурмы огромное количество живой силы и техники. Только за месяц на Авдеевском направлении РФ потеряла около 10 тысяч оккупантов.

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