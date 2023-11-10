В Одессе прогремели взрывы во время тревоги: местные власти обратились к гражданам

Жителей двух районов области призвали быть осторожными.

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В Одессе прогремели взрывы во время тревоги/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Одессе вечером в пятницу, 10 ноября, прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

О взрывах в городе сообщили журналисты "Суспільне. Одеса". В то же время местные власти призвали жителей двух районов области находиться в укрытиях.

"Жители Одесского и Белгород-Днестровского районов, пожалуйста, пребывайте в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги! Это важно!", – написал в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер. видео дня

Воздушная тревога в Одессе и Одесской области длилась 23 минуты, ее отменили около 20:00.

О последствиях взрывов в Одессе местные власти пока не сообщали никакой информации.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, 7 ноября возле Кривого Рога был "прилет", оккупанты ударили по инфраструктурному объекту. Российские захватчики нанесли удар по одному из инфраструктурных объектов, сообщили власти области.

В ночь на 10 ноября РФ атаковала Украину 6 "шахедами" и 2 ракетами. Под ударом были пять областей Украины – Днепропетровская, Харьковская, Николаевская, Полтавская и Киевская. Силам ПВО удалось сбить 5 дронов и одну ракету Х-59.

В воздушных силах сообщили, что в Украине воздушные тревоги будут длиннее. Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Украине может увеличиться продолжительность воздушной тревоги. Всё из-за взлета российского истребителя МиГ-31К – носителя аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Оккупанты отрабатывают задачи по более длительному нахождению самолета в воздухе.

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