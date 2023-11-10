РФ атаковала Украину 6 "шахедами" и 2 ракетами: сколько целей удалось сбить

В ночь на 10 ноября в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога. Российские оккупанты атаковали шестью "Шахедами" и двумя управляемыми ракетами. Силам ПВО удалось сбить 5 дронов и одну ракету Х-59.
БпЛА "Shahed-136/131" оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну КАР Х-59 - из воздушного пространства оккупированной Херсонщины, сообщили в Воздушных силах.
Под ударом были пять областей Украины.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены пять ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областях", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Киевской ОВА, российские оккупанты атаковали область беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась около полутора часа. Все вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет.
В Черкасской области обломки "Шахеда" упали на частный сектор в Золотоношском районе. Повреждены несколько построек. Пострадавших нет, сообщили в МВД.
Как сообщал Главред, глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ могут начать обстрелы критической энергоинфраструктуры Украины с наступлением холодов. По ее словам, это возможный сценарий российских оккупантов, но не обязательный.
Российские оккупанты сделали паузу в массированных ракетных ударах по Украине - в последний раз такая атака была полтора месяца назад, 21 сентября. Военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан считает, что с военной точки зрения нет необходимости в массированной атаке. Вероятно, агрессор будет применять не более 20 ракет за один раз.
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