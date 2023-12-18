Цены на продукты перед Рождеством: что из еды подорожает сильнее всего

Украинские торговцы повысили стоимость продуктов питания. За год – с ноября-2022 по ноябрь-2023 – цены там выросли в целом на 2,4%, говорят чиновники.

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В ближайшее время цены на еду могут увеличиться - как всегда бывает перед праздниками / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Украинские торговые площадки в который раз повысили стоимость продуктов питания. За год – с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года – цены там выросли в целом на 2,4%. Об этом сообщают сотрудники Госстата.

Согласно их данным, сильнее всего подорожали мясо и продукты из него – на 13%.

Кроме того, ощутимо выросли цены еще на ряд позиций.

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К примеру:

масло подорожало на 9,6%;

молоко – на 9,4%;

хлеб – на 8,7%;

сыр и творог – на 7,9%.

Далее, говорят в Госстате, рыба и рыбные продукты выросли в цене на 4,3%, а макароны ‒ всего на 0,7%.

При этом, некоторые продукты подешевели. К примеру, яйца подешевели сразу на 22,3%, а подсолнечное масло – на 12,8%. На овощи цены снизились на 8,2%.

А кроме того:

на сахар – на 3,8%;

на фрукты – на 2,9%;

на хлебопродукты – на 2,1%.

Но, как говорят эксперты, в ближайшее время цены на еду могут увеличиться ‒то есть будет стандартный предпраздничный рост цен.

"Рост стоимости продуктов с приближением Рождества и Нового года будет в любом случае. Это стандартное явление для этого периода года", – рассказала в комментарии порталу "Обозреватель" руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович.

Она говорит, что в первую очередь, цены вырастут на мясо, колбасные изделия и фрукты. Украинские яблоки и груши к концу года прибавят в цене 10-12%. Бананы – 10%, мандарины и другие цитрусовые – сразу на 15-18%.

"Это сезонные импортируемые товары, которые в этот период пользуются наибольшим спросом", – пояснила Попович.

Также, говорит эксперт, подорожают овощи ‒ их сезон завершился, а предложение торговцев на рынке минимальное.

Подорожание продуктов в декабре 2023

Напомним, рождественская продуктовая корзина в Украине подорожает уже меньше, чем через неделю. Эксперты прогнозируют рост цен к 10 декабря, если польские перевозчики не прекратят блокаду границы с Украиной. Об этом сообщили в Минагрополитики.

Также в декабре в Украине стремительно растет в цене ещё один из самых важных продуктов. С самого начала месяца наблюдается повышение цен на мясо и мясные изделия. Об этом сообщает Минфин.

К тому же, блокада украинских границ польскими перевозчиками может привести к дефициту и рекордному подорожанию импортных продуктов питания. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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