Цены на продукты перед Рождеством: что из еды подорожает сильнее всего

Украинские торговые площадки в который раз повысили стоимость продуктов питания. За год – с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года – цены там выросли в целом на 2,4%. Об этом сообщают сотрудники Госстата.
Согласно их данным, сильнее всего подорожали мясо и продукты из него – на 13%.
Кроме того, ощутимо выросли цены еще на ряд позиций.
К примеру:
- масло подорожало на 9,6%;
- молоко – на 9,4%;
- хлеб – на 8,7%;
- сыр и творог – на 7,9%.
Далее, говорят в Госстате, рыба и рыбные продукты выросли в цене на 4,3%, а макароны ‒ всего на 0,7%.
При этом, некоторые продукты подешевели. К примеру, яйца подешевели сразу на 22,3%, а подсолнечное масло – на 12,8%. На овощи цены снизились на 8,2%.
А кроме того:
- на сахар – на 3,8%;
- на фрукты – на 2,9%;
- на хлебопродукты – на 2,1%.
Но, как говорят эксперты, в ближайшее время цены на еду могут увеличиться ‒то есть будет стандартный предпраздничный рост цен.
"Рост стоимости продуктов с приближением Рождества и Нового года будет в любом случае. Это стандартное явление для этого периода года", – рассказала в комментарии порталу "Обозреватель" руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович.
Она говорит, что в первую очередь, цены вырастут на мясо, колбасные изделия и фрукты. Украинские яблоки и груши к концу года прибавят в цене 10-12%. Бананы – 10%, мандарины и другие цитрусовые – сразу на 15-18%.
"Это сезонные импортируемые товары, которые в этот период пользуются наибольшим спросом", – пояснила Попович.
Также, говорит эксперт, подорожают овощи ‒ их сезон завершился, а предложение торговцев на рынке минимальное.
Подорожание продуктов в декабре 2023
Напомним, рождественская продуктовая корзина в Украине подорожает уже меньше, чем через неделю. Эксперты прогнозируют рост цен к 10 декабря, если польские перевозчики не прекратят блокаду границы с Украиной. Об этом сообщили в Минагрополитики.
Также в декабре в Украине стремительно растет в цене ещё один из самых важных продуктов. С самого начала месяца наблюдается повышение цен на мясо и мясные изделия. Об этом сообщает Минфин.
К тому же, блокада украинских границ польскими перевозчиками может привести к дефициту и рекордному подорожанию импортных продуктов питания. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
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