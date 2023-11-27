УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Цены взлетят в космос, а продукты станут дефицитом: чем грозит блокада границ

Елизавета Бельмас
27 ноября 2023, 17:50
Украину ожидает дефицит продуктов из-за блокировки границ с Польшей.
Цены взлетят в космос, а продукты станут дефицитом
Цены взлетят в космос, а продукты станут дефицитом / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Блокада украинских границ польскими перевозчиками может привести к дефициту и рекордному подорожанию импортных продуктов питания. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Дефицит продовольствия

Последствием блокировки границ перевозчиками Польши и нестабильной работы словацкой границы может стать дефицит продуктов.

Высоцкий утверждает, что с точки зрения экономики, блокировка границы бьет по импорту продовольствия, которое у нас не выращивается и не собирается. Всё дело в том, что альтернативой для экспорта стать может Одесса, а вот для импорта выход один - ехать по более длинному и дорогому маршруту, что естественно, приведет к возможному подорожанию продуктов.

видео дня

В дефиците может оказаться всё: начиная от соли, украинское производство которой сейчас в оккупации, до цитрусовых и бананов, которые у нас не выращиваются. Также могут возникнуть проблемы с морепродуктами, например, такими простыми, как хек или замороженая рыба, ведь у Украины нет полноценного доступа к морю.

Подорожание продуктов

Блокада границы также грозит подорожанием некоторых импортных позиций.

Также есть риски такого подорожания, которое большинство себе позволить не смогут, - комментирует заместитель министра.

Также Высоцкий добавил, что ранее продукция в Украину попадала контейнерами через Одессу, однако сейчас львиная доля продовольствия идет автомобильным путем и альтернативы этому нет.

Блокада польской границы

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польские фермеры, присоединившиеся к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продлить свой протест до 3 января. Как сообщает издание Wiadomosci Rolnicze Polska, что изначально они планировали блокировать пересечение границы до субботы, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до 3 января.

Также Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
продукты питания цены на продукты
Реклама

Главное за день

Снежная лавина и жесткий ветер: насколько сильный мороз ударит в Украине

Снежная лавина и жесткий ветер: насколько сильный мороз ударит в Украине

19:13 Синоптик
"Брянская резня": в ВСУ раскрыли, как Patriot пощелкал авиацию РФ за пять минут

"Брянская резня": в ВСУ раскрыли, как Patriot пощелкал авиацию РФ за пять минут

18:47 Украина
Путин усиливает вторжение и бросает на фронт больше оккупантов – министр обороны Британии

Путин усиливает вторжение и бросает на фронт больше оккупантов – министр обороны Британии

18:11 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:16

Экс-муж Соломии Витвицкой демобилизовался с фронта - ведущая назвала причину

19:13

Снежная лавина и жесткий ветер: насколько сильный мороз ударит в Украине

19:10

Про "термитов" или новое "достижение" РФмнение

18:47

"Брянская резня": в ВСУ раскрыли, как Patriot пощелкал авиацию РФ за пять минут

18:25

Активизировались разговоры: передает ли Иран баллистические ракеты РФ - ответ ГУР

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:11

Путин усиливает вторжение и бросает на фронт больше оккупантов – министр обороны Британии

17:57

ВСУ устроили "мясорубку" у Авдеевки и отбросили врага: у РФ колоссальные потери

17:50

В Раде требуют отставки депутата Безуглой: угрожает нацбезопасности

17:50

Цены взлетят в космос, а продукты станут дефицитом: чем грозит блокада границ

Реклама
17:35

Наоми Кэмпбелл обручилась и засветила огромный "булыжник" на пальце - СМИ

17:33

При боли в горле этот метод самый подходящий: нужна лишь бутылка и обычная вода

17:26

Что нельзя одалживать 28 ноября, чтобы не было бедности: важные приметы дня

17:20

Лишь самые внимательные найдут ошибку на картинке за 9 секунд: загадка на скорость

17:13

Совершеннолетний сын генпрокурора Костина покинул Украину и поселился в Нью-Йорке, - политолог Магда

16:47

"Обстрелы будут": чем и когда РФ готова бить по Украине – тревожный прогноз ВСУ

16:33

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Кролику – проблема, Змее - счастье

16:24

"Трудно продвигаться": в НАТО заявили об очень сложной ситуации на фронте в Украине

15:59

Необходима программа действий по спасению Украинымнение

15:49

Если еда прилипает к сковородке: спасет гениальный лайфхак с водкой

15:47

Результативная атака: в ГУР раскрыли цели удара по Смоленскому авиазаводу

Реклама
15:20

Ветер 27 м/с и метели: на Украину надвигается новый мощный циклон

14:51

Украинцев заставят раскошелиться по третьей платежке за газ: что произошло

14:45

Сможет ли РФ запускать по Украине дроны во время непогоды: в ВСУ рассказали об опасности

14:44

Празднуем уже не 19 января: когда Крещение в 2024 году, традиции и правила окунания в воду

14:44

Бойня в Мариуполе: партизаны расстреляли и зарезали шестерых россиян – горсовет

14:43

Страны НАТО приняли важный шаг: Украина получит рекомендации для вступления в АльянсВидео

14:30

Новая Лилия: Налчаджиоглу, от которого съехала жена, вышел в свет с другой

13:51

В СБУ отреагировали на заявление Данилова о российских шпионах в Украине

13:50

Удары по казарме армии РФ и авиазаводу: детали огненной "бавовны" в РоссииВидео

13:47

Можно ли есть продукты после пищевой моли: ответ на этот вопрос ошеломит

13:10

"Увольнение Залужного": политолог назвал самые большие угрозы для Украины

12:53

Гороскоп на завтра 28 ноября 2023: Весам - выбор между работой и домом, Козерогу - непринятие

12:50

РФ атакует на трех стратегических направлениях: генерал ВСУ назвал цели врага

12:48

Звезда "Кола омани" Варченко впервые рассказала о втором ребенке и муже-защитникеВидео

12:27

Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на артиста из-за его проблем с сердцем

12:23

"Цветочная" головоломка заставит призадуматься: как быстро вы решите задачку для школьников

12:23

Церковный праздник 28 ноября: что нельзя делать на святого мученика Стефана

12:03

У оккупантов гигантские потери из-за атак на Авдеевку - британская разведка

11:52

Опровержение 1+1 media относительно фейкового видео под брендингом телеканала 1+1 Марафон и "Единых новостей"

11:47

Лунный календарь 28 ноября 2023: уделите день семье и отдыху

Реклама
11:44

Таро-прогноз на полнолуние 27 ноября 2023: на кого обрушится "золотой дождь"

11:16

Ударить Украине по Крымскому мосту "помогла" россиянка на яхте - СБУВидео

10:39

Авиакатастрофа вертолета в Броварах: в ГБР раскрыли все подробности дела

10:35

Россия массово активизировала своих шпионов в Украине: Данилов назвал их цель

10:35

Ссоры в звездном семействе: Бен Аффлек устал кое-что делать для Дженнифер ЛопесВидео

10:00

Орбан угрожает сорвать саммит ЕС, где будут обсуждать помощь Украине - Bloomberg

09:59

ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонщины: россияне в истерике - ISW

09:42

Пышные оладьи, как пончики, и без капли масла: приготовление за 20 минут

09:37

Украину накрыл снежный шторм: перекрыты дороги, обесточены более 2 тыс. населенных пунктовФотоВидео

09:25

Как проходит призыв на службу в армию: детальное разъяснение от ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять