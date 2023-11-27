Цены взлетят в космос, а продукты станут дефицитом: чем грозит блокада границ

Украину ожидает дефицит продуктов из-за блокировки границ с Польшей.

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Цены взлетят в космос, а продукты станут дефицитом / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Блокада украинских границ польскими перевозчиками может привести к дефициту и рекордному подорожанию импортных продуктов питания. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Дефицит продовольствия

Последствием блокировки границ перевозчиками Польши и нестабильной работы словацкой границы может стать дефицит продуктов.

Высоцкий утверждает, что с точки зрения экономики, блокировка границы бьет по импорту продовольствия, которое у нас не выращивается и не собирается. Всё дело в том, что альтернативой для экспорта стать может Одесса, а вот для импорта выход один - ехать по более длинному и дорогому маршруту, что естественно, приведет к возможному подорожанию продуктов.

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В дефиците может оказаться всё: начиная от соли, украинское производство которой сейчас в оккупации, до цитрусовых и бананов, которые у нас не выращиваются. Также могут возникнуть проблемы с морепродуктами, например, такими простыми, как хек или замороженая рыба, ведь у Украины нет полноценного доступа к морю.

Подорожание продуктов

Блокада границы также грозит подорожанием некоторых импортных позиций.

Также есть риски такого подорожания, которое большинство себе позволить не смогут, - комментирует заместитель министра.

Также Высоцкий добавил, что ранее продукция в Украину попадала контейнерами через Одессу, однако сейчас львиная доля продовольствия идет автомобильным путем и альтернативы этому нет.

Блокада польской границы

Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.

Польские фермеры, присоединившиеся к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продлить свой протест до 3 января. Как сообщает издание Wiadomosci Rolnicze Polska, что изначально они планировали блокировать пересечение границы до субботы, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до 3 января.

Также Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.

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