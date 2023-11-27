Цены взлетят в космос, а продукты станут дефицитом: чем грозит блокада границ

Блокада украинских границ польскими перевозчиками может привести к дефициту и рекордному подорожанию импортных продуктов питания. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
Дефицит продовольствия
Последствием блокировки границ перевозчиками Польши и нестабильной работы словацкой границы может стать дефицит продуктов.
Высоцкий утверждает, что с точки зрения экономики, блокировка границы бьет по импорту продовольствия, которое у нас не выращивается и не собирается. Всё дело в том, что альтернативой для экспорта стать может Одесса, а вот для импорта выход один - ехать по более длинному и дорогому маршруту, что естественно, приведет к возможному подорожанию продуктов.
В дефиците может оказаться всё: начиная от соли, украинское производство которой сейчас в оккупации, до цитрусовых и бананов, которые у нас не выращиваются. Также могут возникнуть проблемы с морепродуктами, например, такими простыми, как хек или замороженая рыба, ведь у Украины нет полноценного доступа к морю.
Подорожание продуктов
Блокада границы также грозит подорожанием некоторых импортных позиций.
Также есть риски такого подорожания, которое большинство себе позволить не смогут, - комментирует заместитель министра.
Также Высоцкий добавил, что ранее продукция в Украину попадала контейнерами через Одессу, однако сейчас львиная доля продовольствия идет автомобильным путем и альтернативы этому нет.
Блокада польской границы
Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали границу с Украиной. В результате забастовки польских перевозчиков на трех пограничных пунктах со стороны Польши стали наблюдаться трудности в движении грузовиков.
Польские фермеры, присоединившиеся к блокаде перевозчиков на границе с Украиной, планируют продлить свой протест до 3 января. Как сообщает издание Wiadomosci Rolnicze Polska, что изначально они планировали блокировать пересечение границы до субботы, но теперь заявляют, что блокада продлится 24 часа в сутки до 3 января.
Также Украина уже ощущает последствия блокады. Блокада польских перевозчиков на границе с Украиной привела к проблемам с поставками топлива в Украине. Об этом сообщили в Минагрополитики.
Другие новости:
- В ЕС "конфликт интересов": некоторые страны хотят ослабить ограничения для РФ
- С лазерами и ракетами, но без пилотов: в России производят новые вертолеты
- В Украине расширят права ТЦК: что теперь будет дозволено сотрудникам центров