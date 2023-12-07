Главный овощ по цене золота: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

Максимальная стоимость картофеля в Украине уже достигла 16 грн за килограм.

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в Украине стремительно дорожает популярный продукт / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Один из самых популярных овощей в Украине системно дорожает. За последнюю неделю стоимость картофеля выросла на 17% и его минимальная стоимость достигла 12 грн за кг, что уже в два раза выше прошлогодней стоимости аналогичного периода. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

По словам экспертов, у подорожания есть несколько причин, среди них и увеличивающийся спрос и махинации с качественным овощем среди фермеров.

"Прежде всего повышательный ценовой тренд связан с заметным сокращением предложения некондиционной продукции, поскольку поставки с необорудованных складов упали до минимума. Также стоит отметить, что некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажи картофеля высокого качества в надежде на дальнейший рост цен", - объясняют аналитики . видео дня

Участники рынка допускают, что падение цен и ослабление активного повышения цены в ближайшее время, скорее всего, не предвидится.

Также не собираются опускать цены и фермеры, всё дело в том, что спрос на качественный картофель значительно вырос и сейчас такое предложение на рынке ограничено. Это обусловлено тем, что некоторые хозяйства сдерживают продажу качественного продукта и ожидают подорожания.

Подорожание продуктов в декабре 2023

Напомним, рождественская продуктовая корзина в Украине подорожает уже меньше, чем через неделю. Эксперты прогнозируют рост цен к 10 декабря, если польские перевозчики не прекратят блокаду границы с Украиной. Об этом сообщили в Минагрополитики.

Также в декабре в Украине стремительно растет в цене ещё один из самых важных продуктов. С самого начала месяца наблюдается повышение цен на мясо и мясные изделия. Об этом сообщает Минфин.

К тому же, блокада украинских границ польскими перевозчиками может привести к дефициту и рекордному подорожанию импортных продуктов питания. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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