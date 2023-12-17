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Какой будет война России с НАТО и какие страны пострадают первыми: ответ Коваленко

Яна Ставская
17 декабря 2023, 11:39
Россия в агрессии со странами Запада задействует гибридные методы - например, активизирует свои политические "консервы".
НАТО, войска НАТО
Россия готовится к войне со странами Запада / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Defense Visual Information Distribution Service

В случае войны России с НАТО страны Европы могут столкнуться исключительно с гибридными угрозами, уверен военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В первую очередь, это страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония. Против Польши может быть задействована миграционная гибридная атака.

"По всей территории Европейского Союза есть угроза, связанная с деятельностью политических сил, имеющих непосредственный контакт с Российской Федерацией. Например, это Альтернатива для Германии, Марин Ле Пен (финансируется из России) и Матео Сальвини (исключительно пророссийский политик) во Франции и Италии. В Европе есть очень много других таких сил, и с ними кардинально никто не борется. Были определенные аресты в ячейке Альтернативы для Германии, но не более", - добавил Коваленко.

Эксперт заметил, что европейские страны в настоящее время не блокируют и не ограничивают деятельность таких политических сил на основании их пророссийскости.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз по срокам войны:

Коваленко подчеркнул, что пока в мире не увидят всего масштаба преступлений России, они не будут относиться к россиянам и российским властям как к нацистам.

"И вот когда будут освобождены временно оккупированные Херсонская, Запорожская (преимущественно именно материковый юг), Донецкая и Луганская области, а также Крым, факты будут представлены. Но до этого момента Европа будет демонстрировать свою толерантность, беспозвоночность и аморфность", - уверен Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Россия и НАТО

В декабре американский президент Джо Байден на фоне задержки утверждения новой помощи Украине предупредил конгрессменов о возможной войне России с НАТО.

"Если Путин захватит Украину - он не остановится. Он будет нападать на союзников по НАТО. И мы увидим то, что мы не хотим видеть сейчас - что американские военные воюют с российскими военными", - заявил тогда Байден.

Это же ранее отмечал Зеленский. Украинский глава призвал действовать Запад и приложить усилия, чтобы украинская армия получила все необходимое для победы над врагом.

По данным Минобороны Германии, урозы странам Балтии, Грузии и Молдове со стороны России нужно воспринимать очень серьезно, это не просто бряцание оружием.

Из-за резкого падения Конгрессом США поддержки Украины у России наметился шанс победить в агрессии, писали западные СМИ. Аналитиков беспокоит, в том числе, отсутствие помощи на уже продолжающееся контрнаступление ВСУ.

Однако в ЕС также взволнованы возможной победой Трампа на выборах США в 2024 году, так как тот угрожал выходом Соединенных Штатов из НАТО.

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