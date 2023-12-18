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"Ищут любовный интерес в Европе": Безуглая сделала новое заявление о мобилизации женщин

Анна Ярославская
18 декабря 2023, 10:45
По словам нардепа, в случае введении военного учета женщин и их мобилизации якобы будут открыты границы для мужчин.
Марьяна Безуглая, мобилизация женщин
Марьяна Безуглая сделала новое заявление о мобилизации женщин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Нардеп от Слуги народа Марьяна Безуглая сделала очередное заявление о мобилизации женщин в Украине.

В частности, она раскритиковала украинок, которые выехали за границу после начала полномасштабного вторжения России. Безуглая заявила, что они "ищут любовный интерес в Европе".

"Кто-то не может уехать из страны и подлежит мобилизации, а кто-то ищет уже любовный интерес в Европе. Равенство прав!", - написала она в Facebook.

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Нардеп заявила также, что если женщины придут на небоевые должности, то "тыловых, которые так хорошо устроились уже два года", вероятно отправят на фронт.

"Я скажу больше, при введении военного учета женщин и мобилизации на небоевые должности, мы получаем шанс открытия границ для обоих полов", — добавила Безуглая.

В комментариях под постом нардепа началось бурное обсуждение. Одна из пользователей соцсети спросила, будет ли прописано в законе, что женщин можно мобилизовать только в тыловые частях, Марьяна Безуглая ответила:

"Наши цветочки не рождены для трудностей, пусть все мужики тянут, нашим цветочкам европы лучше".

Скриншот Facebook

Что еще пишут в Сети:

"Год назад такой закон и был принят – депутаты из Слуг лично заверили, что ВР больше не вернется к этому вопросу. И снова за "рыбу деньги". Сначала не боевые, потом штурмовые, а еще дальше - детей с 10 лет будут призывать. Я уже ничему не удивлюсь, хуже нацистов".

Скриншот Facebook

"Сильные женщины будут защищать слабых мужчин во власти, которые никогда не решатся идти воевать, потому что им страшно!!!!"

Скриншот Facebook

"Небоевые должности? И что же это такое, любопытно? Я – технолог швейного производства. Какая же для меня готовится небоевая должность? Только не рассказывайте мне бред о пошиве формы для военных. Этим я могу заниматься и без крепостного права под названием "военный учет". От слова "армия" каждую нормальную женщину тошнит".

Скриншот Facebook

"Сталкивался по службе со многими очень адекватными женщинами на не боевых должностях. И полностью поддерживаю. Но не в виде принудительной мобилизации, а на контракт на полгода/год/два. А вот полковников с вавкой в голове пенсионного возраста нужно гнать из армии немедленно".

Скриншот Facebook

В понедельник Безуглая сообщила, что в проекте закона о мобилизации будет прописано, что призыв женщин не ограничивается ВСУ - это могут быть и оборонные предприятия.

Скриншот Facebook

Мобилизация в Украине

Общая численность Сил обороны, условно говоря, составляет около миллиона ста тысяч человек, и такие объемы не может перекрыть ни один рекрутинг, поэтому без мобилизации Украина обойтись не сможет в рамках войны. Об этом заявил руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что процесс мобилизации в Украине изменится. По его словам, изменения будут касаться количества мобилизованных, сроков проведения мобилизации и других вопросов.

До конца 2023 года в Украине должны принять новый законопроект о мобилизации, который будет регулировать вопросы вручения повесток, отсрочки от службы, финансовой мотивации, соблюдения прав военнообязанных.

Какие нововведения предусмотрены в проекте закона, читайте в материале: Кнутом и пряником: в Украине готовят громкие нововведения в процесс мобилизации.

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