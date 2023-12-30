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"Бавовна" в России: эксперт рассказал, когда война перейдет на территорию РФ

Юлия Закрепа
30 декабря 2023, 13:54
Жданов заявил, что Украина должна своими силами и средствами влиять на противника.
'Бавовна' в России: эксперт рассказал, когда война перейдет на территорию РФ
Как война перейдет на территорию России / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду спрогнозировал события на фронте в 2024 году и рассказал, возможен ли в любом виде перенос войны на территорию России.

"Никакие войска не будут входить на территорию Российской Федерации. Этого никто не будет делать. Партнеры тоже будут настаивать на том, чтобы мы сильно не лезли в Россию, даже в смысле огневых ударов", - отметил эксперт.

Жданов заявил, что Украина должна своими силами и средствами влиять на противника.

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"Без этого мы не сможем добиться более конкретных успехов, потому что нужно создавать нужную нам морально-психологическую обстановку в состоянии врага - эйфорию праздника и победы надо ломать. Когда в Москва-Сити взрывались российские министерства, это было замечательное морально-психологическое воздействие на противника. Когда взрывались и горели на аэродроме российские стратегические бомбардировщики, это тоже было замечательное влияние. Без этого нельзя", - пояснил он.

В последние месяцы мы вообще прекратили любое воздействие. Когда в последний раз" неизвестные беспилотники " залетали на территорию Российской Федерации, сложно сказать.

Напомним, что Путин объявит об окончании войны, когда захватит две области. Оккупанты могут выйти на реку Оскол, чтобы выполнить политическое задание на выход границ Луганской области, а также создать из Харьковской области буферную зону.

Россияне могут начать новое массированное наступление. Аналитики ISW оценили заявление представителя Белого дома о том, когда россияне могут начать более активные наступательные операции по линии боевого столкновения.

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война в Украине ВСУ
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