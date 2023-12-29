Немецкий генерал высказался о 'заморозке' войны и контрнаступлении ВСУ

Поддержка Украины от партнеров является критической, даже в контексте призывов к "замораживанию" войны.

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Партнеры должны продолжать поддерживать Украину несмотря на призывы "заморозить" войну / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Преуспевание контрнаступления Вооруженных Сил Украины не соответствовали завышенным ожиданиям партнеров. Несмотря на это, партнеры Украины должны продолжить поддержку страны в условиях войны. Об этом рассказал генерал-майор Бундесвера и руководитель Украинского ситуационного центра Министерства обороны ФРГ Кристиан Фройдинг в интервью Süddeutsche Zeitung.

"Конечно, большую роль играет то, каким в дальнейшем будет ход войны. Поэтому важно, чтобы мы продолжали оказывать любую возможную поддержку тем факторам, на которые мы можем повлиять в пользу Украины, а именно обеспечивать материалами, а также усиливать усилия по обучению", - отметил Фройдинг.

По словам генерал-майора, поддержка Украины от партнеров является критической, даже в контексте призывов к "замораживанию" войны. Он отметил, что необходимо продолжать оказывать стране любую возможную поддержку, в том числе материальную и учебную, чтобы повысить боевые способности ВСУ.

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Одной из ключевых проблем, которая повлияла на остановку контрнаступления, было отсутствие воздушной поддержки и систем противовоздушной обороны в Вооруженных Силах Украины. Также, Фройдинг отметил, что украинские силы атаковали российские позиции, которые были крайне защищены и заминированы на многие километры .

"Это означает, что российский принцип "держать позицию за минными заграждениями" работает, если эти позиции сильные, широкие, глубокие и хорошо подготовленные", - добавил Фройдинг.

Важным уроком для Бундесвера и НАТО стала важность и новое значение, которое приобрели беспилотники в современных войнах. Фройдинг подчеркнул, что сейчас создается специальная оперативная группа, направленная на развитие и быстрое внедрение различных типов беспилотников и систем защиты от них.

Война в Украине

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что проведение боевых действий в Крыму может повлиять на ход войны на всех фронтах. Крым является транзитной зоной для снабжения вооружения и базой Черноморского флота, что делает его важным для противника.

Также военнослужащий ВСУ и журналист Павел Казарин утверждает, что война может длиться долго. Важно продолжать поддерживать ВСУ, готовясь к длительной войне.

Крм этого, военный эксперт Олег Жданов считает, что угроза заморозки войны в Украине уменьшается ежемесячно. Страны-партнеры осознают потребность не в замораживании, а разрешении войны. Вероятность остановки на фронте может увеличиться, если Запад не преодолеет страх в вопросе поставок.

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