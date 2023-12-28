'Вернемся к status quo': президент Литвы высказался о продолжительности войны в Украине

Россия будет пытаться перехватить инициативу, а Украина максимально противостоять этому.

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Война станет позиционной и изнурительной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Война России в Украине превратится в изнурительную и позиционную. Борьба будет продолжаться, пока одна из сторон не будет вынуждена прекратить боевые действия из-за усталости. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в комментарии Delfi.

"Сейчас мы вернемся к status quo, война снова станет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, наконец, ждать, пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну", - сказал Науседа.

Президент Литвы считает, что Кремль будет пытаться перехватить инициативу, но Украина будет противостоять этим намерениям. Он также уверен, что даже в случае прорыва фронта Россией, Украина не потерпит поражения в войне.

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"Россия, конечно, может мобилизовать ресурсы, не учитывая мнение собственного народа, как мобилизовать людей, так и направить все на военные цели. Возможности других государств более ограничены, просто потому, что они - демократические общества. Все это те факторы, но еще раз повторяю - речь не идет о поражении Украины, речь идет о сценарии войны, который невыгоден для Украины", - добавил он.

Также литовский президент отметил, что готовность к переговорам с Россией, которую может демонстрировать Кремль, является лишь тактикой. В то же время время начала переговоров с РФ будет определять только Киев.

Война в Украине

Напомним, Путин планирует воевать с Украиной не менее пяти лет и уверен в победе. Об этом диктатор заявил на встрече с китайским лидером в марте.

Также следующий год может стать еще сложнее для Украины, потому что ВСУ будут освобождать оккупированные территории от российских захватчиков. Командующий группировкой "Таврия" предупреждает, что чем ближе к цели, тем труднее будет, поскольку российская армия будет сопротивляться.

Кроме этого, в интервью Главреду Сотник выразил мнение, что Кремль планирует содержать оккупированные территории Украины и постарается аннексировать еще больше. Он также указал на надежды Путина на победу Трампа на президентских выборах в США, поскольку это может быть выгодным для него.

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