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"Закончится под ноль": россияне в Украине продержатся максимум полтора года - Гетьман

Руслана Заклинская
28 декабря 2023, 16:29
Российские запасы оружия иссякнут за год-полтора, учитывая темпы потерь на линии фронта.
'Закончится под ноль': россияне в Украине продержатся максимум полтора года - Гетьман
Война в Украине не может длиться 5 лет / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин с YouTube

Военный потенциал россиян иссякнет в течение года или полутора. А потому заявления Путина на встрече с Си Цзиньпином о том, что война России против Украины может длиться пять лет невозможны. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если математически посчитать количество оружия, которое россияне могут производить, это закончится за год или полтора, прямо под ноль. В частности, речь идет о снарядах, танках, самолетах, бронированных машинами", - сказал Гетьман.

По его словам, количество оружия у россиян быстро уменьшается из-за потерь в боях, что приводит к отрицательному балансу. Российские поставки уменьшаются, а ВСУ активно уничтожают их технику. Гетьман подчеркнул, что при таком темпе оружия у оккупантов в течение года-полутора может не остаться.

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"Сегодня в строю оккупантов находится примерно 3 тыс. танков. На складах у них было 15 тыс. танков, из них можно привести в порядок не более 5 тыс., потому что они из трех танков создают один. Из этих 5 тыс. они примерно 2 тыс. туда передали, то есть они еще могут добавить максимум 3 тыс. танков. Их промышленность может производить около 20 танков в месяц. Также они могут везти с так называемых складов около 50 танков. То есть в сумме, на линию фронта они могут поставлять в месяц около 70 танков. В свою очередь, ВСУ уничтожают более 2 тыс. танков в месяц", - пояснил он.

Гетьман отметил, что уничтожение российских танков и другой техники ВСУ превышает количество, которое может восстановить Россия, поэтому прогнозировать 5 лет войны нецелесообразно. Он подчеркнул, что возможно, Путин имел в виду другие формы войны, такие как информационная, которая может изменить восприятие реальности через пропагандистские манипуляции.

Война в Украине

Напомним, российское военное руководство пытается ускоренно подготовить младших лейтенантов. Такое решение связано с серьезными потерями младшего офицерского состава российской оккупационной армии на войне. Тех, кто прошел ускоренную подготовку и получил первичное офицерское звание, сразу отправляют на фронт.

Как сообщал Главред, на Таврическом направлении продолжаются активные боевые действия, в результате чего оккупанты группами продолжают сдаваться в плен. За сутки около 20 из них сдались в плен. Вражеские силы активно атакуют пехотой, поддерживая их значительным количеством бронетехники.

Также ВСУ продвинулись на запад от Горловки в Донецкой области и ведут бои с оккупантами. Россияне могли продвинуться в районе Кременной, а также в районе Бахмута. Позиционные бои продолжаются на линии Купянск-Сватово-Кременная.

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