Оккупанты ночью атаковали Украину дронами: в Генштабе раскрыли последствия

Российские захватчики запустили по Украине десятки беспилотников.

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Оккупанты ночью атаковали Украину дронами / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вражеская армия в ночь с 25 на 26 декабря выпустила по Украине 18 дронов-камикадзе "Шахед".

Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 12 вражеских БпЛА. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки российские оккупанты снова атаковали Украину, используя 18 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 12 ударный БпЛА", - сообщили в ведомстве. видео дня

Уточнение от Воздушных сил Украины

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что в ночь на вторник, 26 декабря, оккупанты запустили по Украине 19 ударных дронов "Шахед" из районов Балаклава (Крым) и Приморско-Ахтарск (РФ) по юго-восточному направлению

"В результате противовоздушного боя силами и средствами ВС и Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА "Шахед" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей", - уточнили в Воздушных силах.

Также ночью 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе Феодосии.

Атаки дронами по Украине

Напомним, в ночь на 23 декабря оккупанты устроили ночную атаку "Шахедами". Все девять "Шахедов" были уничтожены силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей.

Также в ночь с 24 на 25 декабря российские захватчики в выпустили по Украине 31 дрон-камикадзе "Шахед". Украинская противовоздушная оборона сбила 29 вражеских беспилотников.

Военный эксперт Игорь Романенко рассказал, когда ждать новых ударов РФ по Киеву. Оккупанты атакуют столицу Украины по нескольким причинам. Первая - морально-психологическое давление на Киев и киевлян.

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