Конец войны в 2024 году: журналист назвал предупредил о плохом сценарии

По словам журналиста, если война России против Украины закончится в 2024 году, то это будет не по позитивному для Украины сценарию.

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Если война и закончится в 2024 году, то не по нашему сценарию / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Украинское общество вступало в зиму 2023 года с определенным подъемом из-за успехов ВСУ. В наше время ситуация немного изменилась, и важно быть откровенными относительно того, что ожидает Украину в 2024 году. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, журналист Павел Казарин в эфире 24 Канала.

В 2024 году важно вести ответственную информационную политику. Необходимо объяснить людям, что эта война может затянуться надолго. Надо и в дальнейшем упорно работать и поддерживать силы обороны Украины.

"Если война и закончится в 2024 году, то не по нашему сценарию. Закончится так, как не понравится вам. Чтобы война закончилась так, как вам понравится, нужно готовиться, что в 2024 году не будет конца войны. Сейчас украинский тыл не является тылом воюющей страны. Он не выполняет всех ролей, которые обычно закреплены за тылом государства, которое в войне. Сейчас функцию тыла для украинской армии выполняет коллективный запад", – отметил Казарин. видео дня

Он добавляет, что ежемесячно международные партнеры предоставляют значительные финансовые ресурсы украинской экономике. Это помогает украинскому населению почти не чувствовать войны, за исключением воздушных тревог.

Журналист указывает на то, что Украина не установила дополнительный военный налог, кроме "косметического" 1,5% сбора; тарифы на энергию и газ не выросли значительно. Разницу между фактической стоимостью электроэнергии или газа и тем, что платит обычный украинец, компенсируют средства от международных партнеров.

"Думаю, у кого-то может быть ощущение, что хуже не будет. Стоит помнить, что хуже может быть всегда. И стоит быть готовыми, что этот "дождь" у нас надолго. Никто из нас – ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц или полгода – не вернется в 23 февраля 2022 года", - рассказал Казарин.

Война России против Украины - последние новости

В следующем году может возникнуть еще больше вызовов перед Украиной и вооруженными силами. Со временем, когда мы приблизимся к нашей основной цели – восстановлению контроля над нашими границами – задача станет еще более сложной. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на Марьинском направлении. Сейчас ситуация там более напряженная, чем в Бахмуте. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов отметил, что 20% флота России "больше не функционирует".

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