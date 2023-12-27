"Есть запас прочности и дурного мяса": Сотник оценил шансы Путина вести долгую войну

Журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник объяснил, хватит ли ресурсов у страны-агрессора РФ, чтобы вести длительную войну в Украине.
По его словам, прежде всего нужно понять, о каким ресурсах идет речь.
"Если в России кончится жратва, они просто перейдут на подножный корм. Там уже готовят население к тому, что надо будет питаться мхом и ягелем, а выкарабкиваться придется самим. Им говорят так: Родина – прежде всего. Вот эта родина-маньячка, которую россиянам нужно спасать, воевать и отстаивать ее интересы, рискуя собственной жизнью. А дальше скажут: ничего страшного, перейдете на трехразовое питание – понедельник, среда и пятница. Все будет нормально у вас, не сдохнете. Вон, как на фронте корячатся – вот там помирают за Родину, а вы здесь что? Ишь, разнылись, на фронт захотели?", - сказал Сотник в интервью Главреду.
Журналист отметил, что сейчас у Путина и его приспешников появилось очень много рычагов воздействия и устрашения. Например, уголовная статья за русофобию. Еще один рычаг – угроза отправки на фронт. Такие угрозы сработают всегда.
"ГУЛАГ сейчас там расцветает", - сказал Сотник.
Кроме того, в России идет откат к военному коммунизму, и, возможно, уже в 2024 году мы увидим признаки и натурального обмена.
"Ведь исчезновение яиц – только первая ласточка. Забросают сейчас, например, яйцами Эрдогана или другими, но проблема будет решена лишь временно. А потом исчезнет что-нибудь еще. И это только начало парада дефицита продовольствия, дальше это будет происходить неизбежно", - считает журналист.
Сотник добавил, что в России со временем может начаться голод.
"Будет безкормица, дефицит. Они украли предприятия и оборудование, с которыми надо работать. Оборудование нужно обслуживать – менять запчасти, которые уже нигде не найти. Надо устанавливать программное обеспечение, которое тоже негде взять. И вот станет все у них враскоряку уже спустя полгода. А дальше уже ничего не будет, но они об этом и не думают. Потому что бандиты – это вообще не про мозги. Они про убийство и грабеж", - сказала он.
Украина же нужна РФ как "кормовая база, чтобы отжать и превратить в такое же болото", считает Сотник.
"Ушел Запад – придет Китай, но не в качестве партнера, а как экспансионист. Последствия будут уже очень скоро. А пока что у Путина есть запас прочности и, что самое главное, запас дурного мяса", - резюмировал он.
Смотрите интервью Александра Сотника Главреду:
Кто такой Александр Сотник
Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.
Как сообщал Главред, военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский заявил о том, что России хватит собственного оружия еще на 2-3 года войны.
Издание Bild писало, что российские власти планируют продлить войну до 2026 года и захватить Харьков и Днепр. Кремль надеется на уменьшение поддержки Запада для Украины и будет пытаться имитировать мирные переговоры, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение относительно "мирных намерений" России.
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